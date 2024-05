Forvarsspilleren Schnellinger er mest kjent for sin tid i den italienske storklubben Milan. Der spilte han over 300 kamper og var med på å vinne mesterligaen i 1969 med finaleseier over Ajax.

Det tyske fotballforbundet opplyser om hans bortgang.

Schnellinger vant også ligaen én gang og cupen fire ganger med Milan. I Tyskland ble han seriemester med Köln før han flyttet utelands.

Han fikk i alt 47 landskamper for Vest-Tyskland og spilte i fire VM. Han var den siste gjenlevende av den tyske VM-troppen i 1958. Han var på banen under finalen i 1966, der England gikk av med seieren.

Schnellinger fikk også kamper for Roma.