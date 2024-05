– De siste 48 timene har vist meg at grunnmuren i denne klubben er ganske vaklende, kompis. Så ...

Ange Postecoglou gjorde lite for å skjule sin misnøye etter 0–2-tapet for Manchester City tirsdag kveld.

Oppladningen til kampen handlet i stor grad om hvorvidt fansen ville at Tottenham skulle tape kampen – for på den måten å gjøre sitt for at erkerival Arsenal ikke skulle vinne Premier League-tittelen.

Det til tross for at det ville koste dem deres egne muligheter til å kvalifisere seg til Champions League kommende sesong.

WHAT THE HELL, MATE? Ange Postecoglou var ordentlig forbannet etter kampen mot Manchester City. Han har lært ting om klubben han ikke var forberedt på. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

Tap ble det, CL blir det ikke og «Big Ange» var rett og slett rasende på pressekonferansen etter kamp.

– Hva mener du med vaklende grunnmur? ble han spurt.

– Det er bare det jeg tenker.

– Handler det om atmosfæren?

– Jeg tenker bare at de siste 48 timene har avslørt en hel del for meg. Det går fint, det. Det betyr bare at jeg må tilbake til tegnebrettet med en del ting, sier han kryptisk.

– Hva tenker du om at fansen sang «følger dere med, Arsenal?» etter Citys første mål?

– Det bryr jeg meg ikke om, kompis, sier australieren.

Han hverken fikk med seg eller brydde seg om denne reaksjonen fra stjernen Rodrigo Bentancur, heller:

– Når du snakker om de siste 48 timene, handler det om ting inne i eller utenfor klubben?

– På utsiden, innsiden, overalt. Det har vært en interessant øvelse.

– Handler det om spillerne?

– Det er bare mine observasjoner, kompis. Jeg kommer ikke til å fortelle deg det, for dette er noe jeg må gjøre noe med. Du kan gjøre dine egne fiaskoanalyser av hva som har skjedd. Jeg har nok misforstått situasjonen med tanke på hva jeg mener er viktig i væremåten for å bli et vinnende lag, men det går greit. Det er derfor jeg er her.

I tillegg til å synge mot Arsenal da City tok ledelsen, fanget TV-kameraene opp enkelte supportere – tilsynelatende Spurs-fans – som feiret på City-vis.

TRYKKET STEMNING: Tottenham-fansen slipper sannsynligvis å se Arsenal løfte trofeet. Det er jo noe. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

Og fra stadion ble det rapportert at støtteropene til Tottenham var på sitt sterkeste på overtid og stillingen 0–2. Postecoglou igjen, for han var ikke ferdig:

– Det var en trykket atmosfære i dag. Påvirker det spillerne?

– Selvsagt gjør det det. Jeg kan ikke diktere hva folk gjør. De får lov til å uttrykke seg akkurat slik de vil. Men ja, når vi har avgjort kamper med sene scoringer, er det fordi publikum har hjulpet oss.

I forkant av kampen var Tottenham-sjefen krystallklar på at hans lag gikk for seieren, at et vinnerlag ikke kunne så mye som tenke på noe annet enn seier.

Sky Sports-studio i etterkant var samstemte i at de trodde australieren var genuint såret over reaksjonen i og rundt klubben.

– Folk var mer interessert i å stoppe Arsenal. Det er det han tenker på. Og det er en kultur som er i denne klubben. Du kan ikke alltid vinne, men du kan i alle fall gjøre ditt beste for å forsøke, sier tidligere Tottenham-spiller Jamie Redknapp.