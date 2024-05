Samtidig tok Nottingham Forest et kjempesteg mot ny kontrakt ved å slå allerede fortapte Sheffield United 3-1 på bortebane. Callum Hudson-Odoi ble stor helt med to mål.

Berge og hans lagkamerater i Burnley hadde kniven på strupen hjemme mot Newcastle og fikk en god start. Laget kom til flere muligheter og skrek på straffe da Lorenz Assignon ble løpt ned av Bruno Guimarães, men ble ikke hørt.

I stedet tok Newcastle over kampen og punkterte den med tre mål før pause.

Arijanet Muric reddet Alexander Isaks flikk i det 19. minutt, men Callum Wilson satte inn returen. Sean Longstaff doblet ledelsen i det 35. minutt, og Guimarães satte inn nådestøtet fem minutter før pause.

Alexander Isak misset et straffespark tidlig i 2. omgang, men rett etter satte svensken inn sitt 20. mål for sesongen og sendte Newcastle opp i 4-0. Han ble spilt fram av Jacob Murphy, og Berge nådde ikke fram med taklingsforsøket.

Forest vendte

Dara O'Shea scoret et trøstemål på tampen, men til liten nytte. Tapet betyr at Burnley er fem poeng bak Nottingham Forest på rett side av streken med bare to kamper igjen å spille.

Nottingham Forest var tidlig ille ute mot Sheffield United, men vendte til seier med to mål av Hudson-Odoi.

Brereton Diaz ga Sheffield United ledelsen på straffe etter selv å ha blitt felt. Tabelljumboen styrte kampen, men Hudson-Odoi utlignet i det 27. minutt da han ble spilt fram av Danilo og skrudde ballen i lengste hjørne.

Hjemmelaget kom til mange sjanser, og Nottingham Forest var heldig som ikke lå under ved pause, men i det 51. minutt tok laget ledelsen for godt da Ryan Yates fikk avslutte på halv volley fra kort hold.

100 baklengs

I det 65. minutt fastsatte Hudson-Odoi resultatet. Han gjorde samtidig Sheffield United til første lag som har sluppet inn 100 mål i en sesong med 38 kamper.

Forest er fem poeng foran Burnley og tre foran Luton, som fredag sløste med sjansene i 1-1-kampen mot Everton. Nottingham Forest har også betydelig bedre målforskjell enn Luton, som dermed er på kanten av stupet.

Burnley, Sheffield United og Luton rykket opp fra mesterskapsserien i fjor. Nå ser de ut til å rykke ned igjen alle sammen.