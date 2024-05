Spilleren som også er født og oppvokst i Dortmund, har spilt de siste tolv sesongene for byens stolthet. Til sammen har 34-åringen spilt i 22 år i den gule og svarte drakten.

– Marco Reus er en av klubbens største spillere. Han er født i Dortmund og spilte over ti år i ungdomslagene i klubben og tolv år for A-laget. Han har også vært kaptein i en lengre tid. Hans forhold til Borussia Dortmund er helt spesielt. Vi ønsker Marco alt godt for framtiden. Vi håper at han vil komme tilbake til BVB etter at karrieren er over, sier klubbdirektør Hans-Joachim Watzke.

Dortmund spiller for tiden semifinale i mesterligaen, hvor laget vant den første kampen hjemme mot Paris Saint-Germain 1-0. Returkampen går i Paris tirsdag.

I løpet av hans 424 kamper for klubben har han scoret 168 mål og vært nest sist på ballen 128 ganger. Han ble kåret til «årets spiller i Tyskland» i 2012 og 2019.

– Jeg er utrolig takknemlig og stolt over tiden min i Borussia Dortmund. Jeg har vært her i mer enn halve livet, og jeg har likt hver eneste dag, selv om det også har vært tøffere tider. Det blir tøft å si farvel, men nå ser jeg framover til de kommende kampene for klubben, sier Reus som også takker supporterne for støtten gjennom årene.