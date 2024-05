KONKURRENTER: Foto: Christian Bruna / AP / NTB

Det ble en heseblesende semifinale i tirsdagens Champions League-kamp mellom Bayern München og Real Madrid. Like etter pause utlignet Leroy Sané til 1–1 og noen minutter senere fikk hjemmelaget straffespark da Jamal Musiala ble felt.

Straffetakeren var selvsagt Harry Kane, som har bøttet inn mål i alle konkurranser i den første sesongen i den tyske klubben, men den 43. scoringen for sesongen forsøkte virkelig stjerneskuddet Bellingham å sette en stopper for.

Underveis i kampen fikk man ikke sett situasjonen på TV 2s sending, men i etterkant har det dukket opp bilder som viser at Bellingham er den eneste Real Madrid-spilleren som går bort og prøver å si noen ord til Bayern-spissen. Han får ingen reaksjon fra Kane, før hoveddommer Clément Turpin ber ham gå vekk.

– Jeg vet ikke hva han sa, jeg så han mumlet ett eller annet. Jeg må snakke med ham om hva han egentlig sa, sier Kane til TNT Sports etter kampen.

Engelskmannen var sikker fra krittmerket og sendte Bayern i føringen i kampen.

– I det øyeblikket er jeg bare i min egen sone. Jeg forsøker bare å blokkere alt ute. Jeg er sikker på at han forsøkte å si noe for å sette meg ut, men heldigvis gikk det greit for meg, sier Kane.

Både Kane og Bellingham er blant Englands mest sentrale spillere når de går inn til EM i Tyskland i sommer. Selv om mange mente det ikke er et problem, så er det flere på X som har reagert på at det unge talentet forsøkte å psyke ut det som er kapteinen hans på landslaget.

LAGKAMERATER: Jude Bellingham og Harry Kane etter at Bellingham scoret mot Italia i kvalifiseringskampen mot Italia i oktober. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

«For en mangel på respekt for England-kapteinen».

«Jeg forstår ikke hvorfor Bellingham ville gjøre det mot Kane på noe tidspunkt, og spesielt ikke bare noen uker før EM».

«Det er bare pinlig fra Jude».

Men hvis man skal tro den spanske journalisten Guillem Balague, så er det ikke noe ondt blod mellom de to på grunn av situasjonen.

På X skriver han at Bellingham i straffesituasjonen skal ha sagt: «Du kommer til å skyte til venstre». Videre skriver han at Kane skal ha spurt Bellingham i garderoben etter kampen: «Hva var det du sa?». Bellingham skal ha respondert med å le etter å ha innsett at Kane ikke hørte ham.

Kampen i München endte 2–2 til slutt, returoppgjøret i Madrid er onsdag neste uke.