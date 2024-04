Det er BBC som melder om nyheten.

Den britiske statskanalen kaller Newey for den beste designsjefen i Formel 1s historie, og han har fått mye av æren for at Red Bull de to siste sesongene har dominert den øverste klassen i motorsport.

– Newey er mesterhjernen bak den gode bilen til Red Bull. Det er verre for dem å miste Newey enn Verstappen, sier Formel 1-kommentator i Viaplay Atle Gulbrandsen til VG.

– Han er den beste designeren i moderne tid. I og med at en bil betyr mer enn en fører i Formel 1, så er han sånn sett viktigere enn Max Verstappen.

BBC skriver at påstandene og etterforskningene rundt teamsjef Christian Horner har gjort Newey usikker. Horner ble anklaget for seksuell og trakasserende oppførsel mot en Red Bull-ansatt. Horner har hele tiden benektet anklagene.

Red Bull frikjente Horner for anklagene.

Adrian Newey (til høyre) sammen med Christian Horner (til venstre) og konen Geri Halliwell (i midten) etter løpet i Saudi-Arabia. Foto: ALI HAIDER / EPA / NTB

– Vi vet ikke om det er Horner-konflikten som er årsaken til dette, det kan hende han vil pensjonere seg. Men om han forsvinner så er det et stort tap for Red Bull, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Og det vil det ha en stor påvirkning på om Max Verstappen kjører for Red Bull i 2026 eller ei. Et Red Bull uten Newey er mye mindre attraktivt.

65-åringen har en kontrakt som varer til enden av 2025-sesongen, men BBC mener å kjenne til at han har en klausul som gjør at han kan dra til et annet lag etter denne sesongen. For 2026 og utover kan bety mye for Red Bull. Da skal det designes nye biler og Red Bull skal designe sin egen motor for første gang.

– For første gang skal Red Bull lage sin egen motor fra bunn av. Nå kjører de med en Honda-motor. Da er det mange som spør seg om Red Bull, som tross alt er en energidrikkeselskap, kan bygge en motor fra starten av? Med den usikkerheten og uten Adrian Newey så kan vi stå over et tronskifte, sier Gulbrandsen.

Red Bull har hatt enorm suksess de siste årene med Adrian Newey som designer. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA / NTB

Newey har vært i Red Bull siden 2005 og har overvært to dominerende perioder med laget. Designsjefen blir linket sterkt til både Ferrari og Aston Martin.

– Om han går til en rival og ikke går av med pensjon vil det være et enormt kupp. De andre teamene er klare for å gi og by hva som helst for å sikre seg han. Men han har som førerne tjent sine penger opp gjennom årene, så det kan godt hende at han går av med pensjon.

Forrige sesong hadde Max Verstappen og Red Bull den mest dominerende sesongen i Formel 1s historie da Verstappen vant 19 av 22 løp. Red Bull vant samtlige løp bortsett fra ett.

Neste løp denne sesongen er i Miami 5. mai.