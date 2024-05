Mercedes mister Lewis Hamilton til Ferrari neste år. En pågående maktkamp hos Red Bull kan åpne døren for at Verstappen en dag bestemmer seg for å forlate teamet, og Mercedes kan i så fall være et alternativ.

Mintzlaff retter nå en advarsel til teamsjef Wolff.

– Jeg forstår presset som Toto Wolff og kanskje andre lag er under etter år med å ha blitt hengende etter. Men jeg tror at Toto Wolff bør konsentrere seg om sine egne utfordringer. Han har nok av dem, sier Mintzlaff til Bild am Sonntag.

Uttalelsen kommer i forbindelse med helgens Miami Grand Prix.

– Det har også noe med respekt å gjøre, når du fortsetter å snakke om andre lags ansatte. Det er ikke riktig å gjøre, sier Red Bull-toppen.

Verstappens avtale med Red Bull løper til 2028, og Mintzlaff tror stjerneføreren hans vil bli værende.

– Max har fortsatt en langsiktig kontrakt her og har aldri sagt at han ikke ønsker å oppfylle den. Jeg er ikke veldig bekymret for at han flørter med en overgang, sier Mintzlaff.

– Vi trenger rett og slett å få tilbake litt ro nå. Det er det Max ønsker, og det er det vi vil også. Det er det du trenger hvis du skal lykkes i idretten på lang sikt, enten det er i fotball eller Formel 1, legger han til.

Nylig ble det klart at Adrian Newey, mesterhjernen bak lagets biler, forlater teamet senest i begynnelsen av 2025.