– Nummer 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 12 på toppscorerlisten er der, men ikke nummer 3. Veldig rart, sier Petter Veland til NTB.

For som eksperten på spansk fotball påpeker, kjemper Sørloth om toppscorertittelen i La Liga. Han står likt med Jude Bellingham på 17 scoringer, og bare Gironas Artem Dovbyk (19 scoringer) har notert seg med flere mål en nordmannen.

– Han er på 2.-plass om du tar vekk straffemål, 3.-plass om man tar hensyn til at Bellingham nådde 17 først – han burde uansett vært nominert, sier Veland.

Viaplay-eksperten trekker fram angrepskollega Gerard Moreno og Deportivo Alavés-spiller Luis Rioja som to nominerte som Sørloth kunne tatt plassen til.

– Ekstra rart er det at de er der. Jeg finner ikke én logisk eller god grunn til at Sørloth ikke er nominert, foruten at La Liga eventuelt har visse kriterier om så og så mange fra den og den klubben, så og så mange «rene spisser», så og så mange som er 195 centimeter eller høyere, eller så og så mange som er født i desember 1995. Selv da er det rart, mener Veland.

Det er totalt 19 angrepsspillere som er nominert.

Forrige sesong endte Sørloth en 22 år gammel norsk scoringsrekord da noterte seg for 12 nettkjenninger. John Carew hadde den tidligere rekorden på elleve mål for Valencia i 2000/01-sesongen.

Årets scoringstall er dermed helt sensasjonell i norsk målestokk. Sørloth har i tillegg gjort det for et Villarreal-lag som ligger helt nede på 9.-plass i ligaen.