Kun to seirer på de ti siste kampene er nå fasiten for United. Det er langt unna der Old Trafford-klubben ønsker å være. I tillegg står klubben midt i en stor skadekrise i forsvarsleddet.

For manager ten Hag vil kritikken etter alle solemerker tilta i styrke etter mandagens Palace-overkjøring. Samtidig venter en uhyre viktig FA-cupfinale på Wembley mot byrival Manchester City om kun noen få uker.

«Kan Manchester United gå inn i FA-cupfinalen med Ten Hag som coach? Større vinnersjanse med en caretaker? Sir Alex frisk nok til å ta jobben? Det hadde endret psykologien inn mot den matchen», skrev fotballekspert Morten Langli på X underveis i mandagens kamp.

I Palace er situasjonen motsatt. Tidligere Eintracht Frankfurt-manager Oliver Glasner ble hentet inn som erstatter for Roy Hodgson for en tid tilbake. Det har vist seg å være et svært vellykket grep.

Fire seirer og én uavgjort på de siste fem kampene er fasiten for uhyre formsterke Glasner-elever.

Mateta-magi

Skadecomebackene til Eberechi Eze og Michael Olise har vært mye av nøkkelen til Palace-oppturen under Glasner. Mandag var det Olise som ledet an for hjemmelaget på Selhurst Park.

Kun et snaut kvarter var spilt da midtbaneeleganten danset framover og avsluttet fra god posisjon. Til tross for et dårlig treff trillet ballen inn i lengste hjørne. Gjestenes forsvarsspill var svakt ved den anledningen.

Et løft under Glasners ledelse har også spissen Jean-Philippe Mateta fått. Mandag scoret han igjen. Og hvilket mål det var. Mateta rundet United-forsvarer Jonny Evans og hamret ballen knallhardt i nettet bak André Onana.

Scoringen var angriperens sjette på de siste seks kampene.

Mellom scoringene trodde United at de hadde utlignet da ballen gikk i mål etter en duell mellom Rasmus Højlund og Palace-keeper Dean Henderson, men dommer Jarred Gillett mente dansken hadde vært for tøff og annullerte.

– Det er et lag med fin fasong som har skapt fem store sjanser og scoret to fine mål, mot et lag uten fasong som har skapt null målsjanser, oppsummerte Viaplay-ekspert Nils Johan Semb halvveis.

Svakeste noen gang?

Også etter pause fikk United en scoring annullert. Da sto Casemiro i offside før han satte inn det som ville vært 1-2-scoringen.

Så ble vondt til enda verre for de røde djevlene. Palace-backen Tyrick Mitchell scoret sitt andre ligamål for sesongen etter et kvarters spill. Forarbeidet sto forsvarskollega Joachim Andersen for.

Deretter var det Olises tur til å innhente scenen igjen. Annen omgang var halvspilt da den ettertraktede 22-åringen hamret inn sitt andre for kvelden på lekkert vis.

– Det er den totale ydmykelse, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft om det som utspilte seg i London.

På tampen traff innbytter Odsonne Eduard stolpen etter en stygg feil av United-veteran Casemiro.

– Han har hatt en fryktelig kamp, sa Semb hos Viaplay.

Manchester United kan være på vei mot sin svakeste sesong siden Premier League så dagens lys i 1992/93-sesongen. Storklubbens dårligste plassering er sjuendeplassen fra 2013/2014.

Etter mandagens kamp ligger mannskapet til Erik ten Hag på åttendeplass på tabellen. Det vil ikke gi europacupspill neste sesong.