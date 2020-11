Brann uten hjemmeseier på 116 dager etter enorm keepertabbe

BERGEN (VG) (Brann - Haugesund 1–2) Sjekk hva Brann-keeper Ali Ahamada (30) gjør her. Et vanvittige selvmål. Og nå har ikke Brann vunnet hjemme på fire måneder.

Sist Brann vant en seriekamp hjemme på Stadion er så langt tilbake som 12. juli. (3–1 over Sandefjord). Da var det sommersol i byen mellom de syv fjell. Nå er det snart vinter, og bare noen uker til første luke i julekalenderen skal åpnes. Fire måneder uten hjemmeseier. Eller 116 dager for å være nøyaktig.

På pinlig vis rotet Ahamada ballen i eget mål etter 57 minutter. Et innlegg fra Alexander Stølås slo han i eget nett. Det så ille ut for Brann.

– Det var et innlegg, og jeg forsøkte å fange den, men ballen skled. Det var en svak tabbe. sier Ahamada til Eurosport.

Men Petter Strand tente håpet igjen da han utlignet fire minutter etterpå. Men fem minutter senere var rødtrøyene under igjen. Jon-Helge Tveita felte Kristoffer Velde. Innbytter Niklas Sandberg banket straffen i mål.

– Fy faen, det var deilig. Det var deilig å få med seg tre poeng, og det var deilig å holde oppe Horneland-statistikken, sier Kristoffer Velde, som skaffet straffen, til Eurosport og sikter til at Haugesund har slått Brann-assistent Eirik Horneland flere ganger siden han dro fra klubben.

I fjor vant Haugesund to ganger mot Hornelands Rosenborg i fjorårets sesong. Velde ble byttet inn i begge kampenen.

– Det er ikke noe å legge skjul på at det var et anspent forhold, og da er det ekstra deilig å slå han, legger Velde til, og sender et stikk til gamletreneren.

HVOR ER BALLEN: Ali Ahamada roter ballen i eget mål til 0–1, og Brann-krisen vokser. Foto: Marit Hommedal

Rekken av svake resultater kostet forrige Brann-trener Lars Arne Nilsen jobben. I august tok Kåre Ingebrigtsen over som hovedtrener. Uten at det har hjulpet nevneverdig på poengfangsten. Under trønderen - som hadde eventyrlig suksess med Rosenborg med tre seriegull og to cupmesterskap (sparket midt i 2018-sesongen) - har det bare blitt én seier på 11 kamper (2–0 over Stabæk på Nadderud).

Men det begynner å bli fryktelig lenge siden. Vi snakker 24. august. Under Ingebrigtsen er det blitt en seier, fire uavgjort og seks tap. Statistikken plager ham. Det har han gitt uttrykk for til VG.

Det så lovende ut for Brann med en god 1. omgang. De hadde fire gode muligheter. Haugesund hadde ingenting. Men de hadde Helge Sandvik. FKH kan takke sin sisteskanse for at de ikke lå under med to mål. Men det glapp nesten på overtid da han slapp skuddet fra Petter Strand, og ballen snek seg like utenfor.

– Jeg hadde ikke helt kontroll på den, nei. Så jeg pustet lettet ut da jeg så den gikk utenfor, sier en lattermild Sandvik til Eurosport.

Han blir hyllet av lagkameratene.

– Han er god. Det er kjekt å se han der han er i dag, og han har vist det over tid, sier matchvinner i motsatt ende av banen, Sandberg.

GOD KEEPER: Helge Sandvik reddet Haugesund med storspill. Her er det Sander Svensen og Damouda Bamba som ser FKH-keeperen i aksjon. Mikkel Desler (t.v.). Foto: Marit Hommedal