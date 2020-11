Holdt landslagsbeskjeden hemmelig for Lode: – Det var surrealistisk

BODØ (VG) Marius Lode (27) var mer playmaker enn midtstopper i nedsablingen av Aalesund. Etter kampen fikk han en overraskende beskjed.

KLEM: Hugo Vetlesen får en god klem av Marius Lode etter å ha scoret sitt første mål for Bodø/Glimt. Ulrik Saltnes, Alfons Sampsted og Kasper Junker gratulerer ham også. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Veldig stolt og ydmyk. Det var litt surrealistisk å få beskjeden. Plutselig kommer Håvard ut og sier «har du hørt det? Har du hørt? Du er tatt ut på landslaget!» forteller Lode til VG.

Det var lagkamerat Patrick Berg som først avslørte nyheten overfor VG i pressesonen etter 7–0-seieren mot Aalesund.

– Jeg skal reise i morgen tidlig med flyet til Oslo, og får med meg Lode også nå. Så det er veldig artig, røpet Berg.

– Det er sinnssykt fortjent og veldig artig at han får sjansen.

Flere av Glimt-spillerne kastet seg på og mente det var høyst fortjent at Lode ble tatt ut på det norske A-landslaget. Det gjorde også Kjetil Knutsen.

– Helt utrolig. Det er den tredje spilleren fra Bodø/Glimt som blir tatt ut på landslaget (etter Hauge og Berg). Det forteller at det er mulig å bli god i Norge. Det synes jeg at han fortjener, sier Knutsen etter kalasseieren:

Bodø/Glimt-treneren forteller at team manager Håvard Sakariassen fikk vite det før kampen.

– Du fortalte det ikke til ham før etter kampen, sant? spør trener Kjetil Knutsen og titter bort på Sakariassen, som smiler lurt og sender av gårde et blunk og en tommel opp i været.

– Vi har sagt det til ham at han kan bli landslagsspiller i Bodø/Glimt. Jeg vet ikke om han har trodd det selv, men nå har vi bevist det. Jeg unner ham det av hele mitt hjerte, sier Knutsen.

Forrige sesong ble Marius Lode trukket frem som «den beste offensive midtstopperen» i Eliteserien:

I år har Marius Lode fortsatt å imponere. I januar skrev TV 2 at Bodø/Glimt hadde avslått et bud fra en tyrkisk klubb, mens VG i juli kunne erfare at også en kypriotisk klubb hadde fått nei.

Kanskje er Lode klar for enda større oppgaver. Da Bodø/Glimt rystet Milan på San Siro trakk Milan-manager Stefano Pioli frem to spillere som hadde imponert ham.

Den ene var Jens Petter Hauge, som han nesten umiddelbart hentet til klubben. Den andre var Marius Lode.

– Det var kjekt å prøve seg på et sånt nivå. Det har gitt veldig mersmak, sier Lode.

Nå gjenforenes midtstopperen med Erling Braut Haaland, som han spilte sammen med i Bryne.

– Sist gang jeg spilte med ham var han 16 år og gikk på sveiselinjen. Nå er han på alles lepper og en av de heteste spissene i verden, sier Lode.

– Dere satt der og tenkte at «åh, gleder oss til 2020 når vi er på landslaget sammen?»

– Ja, absolutt, flirer han.