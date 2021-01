Mourinho jakter første Tottenham-trofé: – Det handler ikke om meg og mine trofeer

(Tottenham – Brentford 2–0) José Mourinho har vunnet 24 trofeer gjennom karrieren – nå kan han vinne for første gang med Tottenham. I finalen venter Manchester United eller Manchester City.

Før tirsdagens oppgjør beskrev José Mourinho semifinalen som den viktigste kampen i hans Tottenham-karriere. Portugiseren har vunnet ligacupen med både Chelsea og Manchester United, og kan bli én av tre managere som har gått til topps med tre forskjellige klubber.

– Det er stor klubb, men uten et fullt troférom – spesielt det siste tiåret. Vi må ta det steg for steg. Det handler ikke om meg og mine trofeer, men om gi denne klubben et trofé, sier Mourinho til Viasat.

Ron Atkinson (Manchester United, Sheffield Wednesday og Aston Villa) og Ron Saunders (Norwich, Manchester City og Aston Villa) er de to andre managerne som har vunnet med tre ulike klubber.

Mourinho kan vinne ligacupen for femte gang.

– Finalen er først om tre måneder. Vi må glemme den og fokusere på det som kommer – FA-cupen, ligaen og Europa League. Vi har finalen i lommen, og når den kommer må vi være klare til å kjempe om trofeet, sier han til Sky Sports.

Seierslystne spillere

Moussa Sissoko sendte hjemmelaget i ledelsen tidlig i første omgang. Sergio Reguilón slo ballen inn i feltet, hvor en umarkert franskmann steg til værs. Et presist hodestøt senere sto det 1–0 til Tottenham.

Sissoko hadde ikke scoret på 36 kamper, siden desember 2019, og var litt sent ute med årets julegave til Spurs-fansen.

– Jeg så at det var rom der, innlegget var fint og headingen var god. Etter det kunne vi kontrollere kampen bedre. Jeg synes vi fortjente seieren, sa Sissoko om scoringen til Viasat etter kampen.

Midtbanespilleren innrømmer at hele laget lengter etter et trofé, noe de aldri klarte å vinne under Mauricio Pochettino.

– Jeg synes dette laget fortjener å vinne noe. Vi har vært nære tidligere, men ikke klart det. Vi må fortsette å tro på det og forhåpentligvis kan vi vinne ligacupen, sier Sissoko.

SEIERSVANT: José Mourinho kan vinne ligacupen med sin tredje klubb. Foto: Adam Davy / PA Wire

Son avgjorde

Tottenham-Brentford er vanligvis rått parti. Forrige Brentford-seier kom i 1948, ifølge Opta, og de hadde aldri vunnet på London-klubbens hjemmebane.

Årets utgave av Brentford har imidlertid imponert i Championship. Gjestene var ubeseiret på 16 kamper før borteturen til Tottenham Hotspur Stadium, og trodde de hadde utlignet midtveis i andre omgang.

Bildene fra VAR viste imidlertid at Ivan Toney var i offside da han pirket ballen i mål. Et hardt slag for Championship-klubben, som fikk nok en nedtur da Son Heung-min doblet Tottenhams ledelse like etter.

Sørkoreaneren ble spilt gjennom alene med keeper og banket inn dagens andre for hjemmelaget. En allerede vanskelig oppgave ble umulig da tidligere Arsenal-spiller Joshua Da Silva ble vist det røde etter en klønete takling på Pierre Højbjerg noen minutter før slutt. Dermed stoppet Brentfords cupeventyr ved nest siste hinder.

KNIPS: Son Heung-min scoret et mål verdt en plass i fotobøkene. Foto: Adam Davy / PA Wire

Onsdag kveld skal Manchester-klubbene United og City gjør opp om den siste finalebilletten. De har begge vist god form i ligaen den siste tiden, og det går mot en skikkelig toppkamp på Old Trafford. Ole Gunnar Solskjær har ennå ikke vunnet et trofé med «De røde djevlene» og vil sette en finaleplass høyt.

Tottenhams forrige trofé kom i 2008, også det i ligacupen – en turnering de har vunnet fire ganger. Med åtte seire, er Liverpool tidenes mestvinnende i turneringen.