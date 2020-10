«Orker vi å drømme i fire nye år?»

OM FOTBALL: Etter en ny knust mesterskapsdrøm er spørsmålet: Orker vi å drømme i fire år til?

Erling Braut Haaland og det norske landslaget fortvilte etter å ha blitt slått av Serbia i EM-playoffkampen på Ullevaal. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Norge-Serbia 1–2

ULLEVAAL: Mon tro hva norske landslagsspillere egentlig tenkte da de la hodet på puten og samlet tankene ved hotellet på Storo i Oslo etter 1–2-forestillingen mot Serbia.

At fotballandslaget avdeling herrer igjen hadde sveket en hel nasjon da de ble utspilt og latterliggjort i kampen som handlet om å komme til Norges første mesterskap på 20 år?

Det kan nok være at 5,4 millioner nordmenn føler det slik, at det var et svik som ikke fortjener mye nattesøvn.

At de ikke får spille mot giganten England på mektige Wembley i EM-sluttspill en deilig junidag i 2021?

Ja, det lå blant annet i potten da norske guttunger møtte voksne og sterke serbiske menn. Men et møte med «kjempers fødeland» ville føltes fryktelig ufortjent ut fra tilstandsrapporten til fotballandslaget torsdag 8. oktober 2020.

At en generasjon norske jenter og gutter løper rundt på grusbaner og ballbinger uten å være i nærheten av å forstå dimensjonene av Norge i et EM og VM?

Trolig. For det er jo det 1–2-tapet mot Serbia i avgjørende EM-playoff-kamp på Ullevaal egentlig handler om. En tapt drøm. Igjen. Slik vi opplevde det i 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018.

Lenge til neste sjanse

Men der vi tidligere har snakket om nesten, nesten og nesten da Norge snublet i siste hekken, ville det vært blodig urettferdig overfor ordet nesten å bruke det nå. Så stor var avstanden mellom Serbia og Norge.

Konsekvensene av et EM uten Norge er mindre penger. Mindre interesse. Mindre energi. Mindre tro.

Det er fakta.

Og da er spørsmålet: Hvor lenge orker vi å drømme om Norge i et EM eller VM, et stort mesterskap som samler en hel nasjon fra sør til nord?

Klarer vi fire år til etter å ha ventet i 20? Kanskje.

EM i 2024 virker å være det mest realistiske nå.

Et mesterskap i 2022 er ikke like realistisk.

Til VM i 2022 er det kun 13 europeiske nasjoner som får adgang, i motsetning til de 24 som får delta i et EM.

Så brutalt er det. Men virkeligheten på den største fotballscenen er brutal.

Lars Lagerbäck skulle lede Norge til EM, men feilet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Rettferdigheten seiret

Både livet generelt og idretten spesielt kan ofte oppleves urettferdig. Men at Norge ikke spiller EM til sommeren er rettferdig.

Serbia var smartere, bedre med ballen, sterkere fysisk og mer kyniske.

De beholdt roen der norske spillere mistet ballen, ikke hang med på tempoet og avstandene ble for store. De holdt énmetersregelen med god margin.

Serbia var best i absolutt alt og burde ledet med tre mål etter 90 minutter.

Norge lå nede for telling da Mathias Normann utlignet to minutter før slutt.

Det var 11 norske ransmenn på banen, 200 maskerte tilskuere på tribunen.

Men om det finnes en fotballgud, lønnet han sine tro serbiske tjenere da de fullt fortjent avgjorde kampen i første ekstraomgang etter en lekker avslutning fra Sergej Milinkovic-Savic.

Det var rettferdigheten som seiret da himmelens sluser åpnet seg på Ullevaal.

Alexander Sørloth fikk til lite mot Serbia. Foto: JON OLAV NESVOLD, BILDBYRÅN

Serbisk mentalitet vant

Så hvordan kunne dette skje? Har ikke Norge en strålende generasjon på gang? Viste ikke Norges superspisser verdensklasse mot Nord-Irland sist?

Jo da, ferdigheter og kvaliteter er ubestridt. Der er Norge bedre rustet enn på lenge. Fremtiden kan være lys, den.

Men fotball er ikke så enkelt, det er ikke matematikk. Det handler ikke bare om enkeltspillere.

Fotball er lagspill. Det norske landslaget, der fem av elleve spillere i startoppstillingen knapt er i aksjon for klubblaget, fremsto ikke som noe lag.

De hadde klare svakheter i flere posisjoner, ikke minst på venstresiden. De hang ikke sammen. Relasjonene på klubblaget er ikke de samme som på landslaget.

Men mest av alt handler dette trolig om manglende mentalitet.

Anledningen ble for stor. Konsekvensene ble for alvorlige. Det ble for høye skuldre.

Vi i norske medier har meldt mye om den serbiske mentaliteten, at det kunne være av eller på, at de kunne svinge fra det fryktelig dårlige til det svært gode. Og vi klamret oss nok litt for mye til det håpet om at de skulle være av på Ullevaal.

Men Serbia har et meget godt fotballag og de var på da det gjaldt som mest. Det er det som teller. Det er det som er mentalitet.

Serbia møter Skottland i EM-playoffinale i november, Norge skal ut i Nations League-møte mot Romania på et folketomt Ullevaal søndag.

Det er bare å ønske lykke til. Og god bedring.

Men når det gjelder det norske herrelandslaget og mesterskap må vi igjen til Marve Fleksnes.

Dett var dett.