Derfor frykter serberne Haaland før skjebnekampen: – Han kommer til å score

Det varsles om krisetilstander om Serbia taper for Norge på Ullevaal i den viktige Nations League-playoffkampen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Serberne frykter Erling Braut Haaland før skjebnekampen torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Atmosfæren i og rundt det serbiske landslaget er helt OK, ikke noe mer enn det.

Det sier Aleksandar Obrenović. Han jobber som sportsjournalist hos det serbiske nettstedet Sportske.net, og følger serbisk landslagsfotball svært tett.

Obrenović forteller at stemningen blant serbiske fotballfans ikke har vært helt rosenrødt etter VM-sluttspillet i Russland, hvor de røk ut i gruppespillet.

Et par stygge resultater i EM-kvalifiseringen i 2019 hjalp heller ikke, spesielt etter å ha blitt knust 5–0 av Ukraina og 4–2 av Portugal.

– Det har væt noen dårlige valg av landslagssjefer de siste årene. Det var også problemer etter VM, men nå ser det bedre ut, forteller journalisten.

Les også Forrige gang advarte eksperten mot å bruke Ødegaard. Nå er Norges stjerne klar: – Sykt hvis vi får det til

Blir krise med tap for Norge

Han varsler likevel nye krisetilstander om Serbia taper for Norge, og må se neste års EM-sluttspill fra sofaen.

– Det ligger i vår mentalitet at vi er impulsive. Og når noe går galt, er det ingen utvei. Alle er glade om vi vinner, mens ingen bryr seg om vi taper. Det er ingen rød tråd i Serbia når det gjelder fotball, sier han.

Obrenović forklarer et bilde på nasjonens syn på landslagsfotballen i øyeblikket. Fra en skala fra 10 til −10, hvor det første er veldig positivt og det siste er veldig negativt, ligger det på −2 før Norge-kampen.

– Men det vil bli −10 om det blir tap på torsdag, samtidig som det vil være helt på topp om vi når EM. Denne kampen minner meg om da vi kvalifiserte oss til VM i 2018 etter å ha slått Georgia. Men denne gangen er motstanden langt bedre, sier han.

Kaptein Aleksandar Kolarov (nede til høyre) og resten av det serbiske landslaget møter Norge i Nations League, torsdag kveld på Ullevaal. Foto: Efrem Lukatsky / TT NYHETSBYRÅN

Trege bakover – gode på dødball

Når Obrenović skal forklare styrkene og svakhetene i det serbiske laget er det ganske enkelt. Serbia sliter voldsomt bakover, og mangler fart i forsvarsrekken.

Han mener det svakeste punktet i forsvaret er Inter-spiller Aleksandar Kolarov, som spiller venstre midtstopper på landslaget, til tross for at han har spilt mesteparten av karrieren på venstreback.

– For noen år siden var det serbiske forsvaret veldig bra. Men nå er det helt annerledes. Det svakeste punktet er Aleksandar Kolarov, han har ikke gode nok kvaliteter defensivt. I tillegg til Sergej Milinkovic-Savic, som ofte vandrer ut av sin defensive posisjon på landslaget, sier Obrenović.

Han mener Norge er en knepen favoritt på Ullevaal, men trekker frem to spillere som blir nøkkelen om Serbia skal lykkes mot Lars Lagerbäcks menn.

– Dusan Tadic og Aleksandar Mitrović kan skape store problemer for Norge. I tillegg er Serbia sterke på alt av dødball, med gode hodespillere som Nikola Milenkovic, Mitrović og Strahinja Pavlović, sier Obrenović.

Les også Lagerbäck usikker på om Henriksen blir spilleklar

Dusan Tadic (til venstre) og Aleksandar Mitrovic blir den største trusselen for Norge. Foto: NTB scanpix

Frykter Haaland

Journalisten mener derfor at det bare er et spørsmål om hvor mange mål Erling Braut Haaland kommer til å score torsdag kveld. Dortmund-spissen er i storform om dagen, og scoret to mål mot Freiburg lørdag.

– Haaland vil score. Enten ett eller to mål. Det serbiske landslaget handler bare om angrepsspill i øyeblikket. Det er hvorfor Luxemburg scoret to mål på Serbia i kvalifiseringen, mens Russland scoret tre, Portugal fire og Ukraina fem i Nations League. Jeg tror vi kommer til å se mange mål, sier han.

Tidligere eliteseriespiller Bojan Zajic mener at Haaland blir den største trusselen for Serbia torsdag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Serbiske Bojan Zajic hadde en lang karriere som spiller i norsk fotball for Vålerenga, Sarpsborg 08 og Sandnes Ulf der han nå er assistenttrener.

Han skjønner heller ikke hvordan serberne skal klare å stoppe Haaland fra å score på Ullevaal.

– Haaland er den store trusselen, og Serbia har ganske trege forsvarsspillere. Forsvaret er i likhet med hos Norge, Serbias store svakhet for tiden, sier Zajic.