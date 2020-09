Casper Ruud opplevede skrekken sist han møtte amerikaneren

Casper Ruud måtte gi seg med solstikk sist gang han møtte amerikaneren Tommy Paul. Nå bør ikke varmen være noe hinder for nordmannen på rødgrusen i Paris.

Casper Ruud møter amerikanske Tommy Paul i 2. runde i Roland Garros-turneringen i Paris onsdag. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

I sitt hittil eneste møte med Paul måtte Ruud trekke seg fra kampen på grunn av svimmelhet i augustvarmen i Washington i 2017. Etter å ha vunnet det første settet, begynte nordmannen å slite. Solstikk gjorde at han måtte gi tapt.

– Sist jeg spilte mot ham, ble jeg satt litt ut av varmen. Jeg husker at jeg måtte trekke meg etter å ha fått et solstikk. Varmen blir uansett ikke noe problem her i Paris, sier Ruud.

21-åringen sier seg mer enn klar til onsdagens møte i Grand Slam-turneringen Roland-Garros. I mandagens 1. runde-kamp ble det enkle 6-1, 6-3 og 6-1 over japaneren Yuichi Sugita.

– Det blir en ekstremt tøff kamp, og han er ingen enkel motstander uansett underlag. Han er amerikaner, og har vunnet juniorklassen her tidligere. Det blir en tøff kamp, og han har vist god grusform med blant annet å ta sett mot Rublev i Hamburg.

Tommy Paul står på motsatt side av nettet i Casper Ruuds neste kamp i Paris. Foto: Frank Franklin II / AP

Paul ble slått av Andrej Rublev i åttedelsfinalen sist uke med 2-1 i sett. Senere skulle russeren slå ut Ruud i semifinalen (6-4, 6-2).

Paul har hatt en god juniorkarriere, men har ikke hatt den samme utviklingen som Ruud etter at de begge ble profesjonelle i 2015.

23-åringen fra New Jersey er rangert som nummer 58 i verden. Han vant også sin førsterundekamp i tre strake sett.

Casper Ruud satte karrierebeste på ATP-rankingen med 25.-plass mandag.

Med et nytt avansement vil Ruud trolig møte verdenstreer Dominic Thiem i tredje runde. Thiem vant US Open for et par uker siden og spaserte gjennom 1. runde i Paris for to dager siden.