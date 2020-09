Eliteserien direkte: Målløst

30 sekunder overhører vi her.

Adeoti rensker unna et Godset-innlegg.

...Vi legger til at Maigaard definitivt er den spilleren involvert i denne kampen som har hatt flest innlegg med riktig adresse.

Corneren slås inn lavt. Beines ut til nytt hjørnespark for Sarpsborg.

Tokstad får en fin pasning fra Mickelson i god posisjon skrått foran mål. Men Tokstad fremstår usikker på om han skal skyte på volley eller bredside den tilbake foran mål. Det blir ikke en mellomting en gang, bare et elendig touch.

Mickelson prøver å drible Ødegaard denne gangen. Han lar seg ikke lure utpå her i dag, gitt.

79′ DEL