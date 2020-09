Ruud trengte behandling underveis i nytt semifinaletap

Casper Ruud (21) mottok behandling på sidelinjen underveis i semifinalen i ATP 500-turneringen i Hamburg. Om bare få dager starter French Open.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Casper Ruud fikk en tøff kamp mot Andrej Rubljov. Foto: CATHRIN MUELLER / REUTERS

Casper Ruud – Andrej Rubljov 4–6, 2–6

21-åringen fra Snarøya har hatt et heftig kampprogram den siste tiden. Under en uke etter at han møtte verdensener Novak Djokovic i semifinale i ATP 1000-turneringen i Roma, var det klart for en ny semifinale i ATP 500-turneringen i Hamburg.

Der møtte Ruud russiske Andrej Rubljov. Rubljov var før Hamburg-turneringen rangert som verdens 14. beste spiller.

Og i Hamburg viste Rubljov hvorfor han er såpass høyt rangert.

Forbanna tross storspill

For allerede i Ruuds andre servegame, brøt Rubljov nordmannen. Selv om Ruud brøt umiddelbart tilbake og kom opp til 3–3, var det russeren som hadde initiativet.

Etter at Ruud brøt Rubljov smalt russeren en ball i bakken. Så brøt han umiddelbart tilbake og skrek av glede. Siden da var det lite Ruud kunne gjøre og Rubljov vant settet 6–4.

Mottok behandling

I pausen mellom settene fikk norske TV-seere se noe de ikke likte. På sidelinjen mottok Ruud behandling i sin høyre skulder. Den ble massert og 21-åringen skar grimaser.

Da kampen var i gang igjen bemerket Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø hvor svakt Ruud slo servene sine. Flere ganger var de nede på litt over 160 kilometer i timen.

Bare for en uke siden servet han de fleste server rundt 190 kilometer i timen. Det kan tyde på at Ruud ikke klarte å slå ballen ordentlig, mente Sundbø.

– Den største engstelsen er at det er en overbelastning grunnet det tøffe programmet. Det kan fort ta litt tid, sa Sundbø.

I det siste settet hadde også Ruud lite å stille opp med, og tapte til slutt det hele 2–6.

Rett til French Open

Om skulderen i skuddarmen er sliten, så er det fortsatt lite hvile å få for nordmannen.

Etter semifinaletapet i Hamburg skal han rett til Paris. Der starter første runde av French Open allerede søndag.

Ruud skal møte japanske Yuichi Sugita i første runde, men det er ennå ikke satt opp hvilken dag kampen vil spilles. Den kan spilles søndag, mandag eller tirsdag.

– Grand Slam er de største og tøffeste turneringene, så alle spillerne der er gode. Jeg møter Yuichi Sugita. Han er en tøff japaner, men jeg føler at med det grusspillet og den grusformen jeg har hatt den siste tiden så bør det være muligheter for å slå ham, sa Ruud til NTB om motstanderen.

Om Ruud slår Sugita, som er rangert som 93 i verden, vil han møte enten amerikanske Tommy Paul eller australske James Duckworth. Oppsettet gjør det slik at om Ruud skulle ta seg til 3. runde, vil han etter all sannsynlighet få en ny storkamp. Der vil etter alt å dømme tredjerangerte Dominic Thiem.

– Jeg har sett på oppsettet og synes det er OK, men det blir viktig å tenke en kamp av gangen og se hva som skjer etter hvert, sa Ruud til NTB.

Fortsetter rankingbyks

Etter semifinalen i Hamburg vil Ruud fortsette å bykse oppover på ATP-rankingen.

Ifølge ATP-liveranking vil Ruud klatre ytterligere fem plasser og gå inn i French Open med å være rangert som den 25. beste spilleren i verden.

Den offisielle rankingen vil være klar mandag.