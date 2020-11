Norge sier nei til håndball-EM: – Med tungt hjerte

Det blir likevel ikke arrangert håndball-EM i Norge. Det melder håndballforbundet i en pressemelding mandag formiddag.

IKKE HJEMME: Det blir ikke noe EM på hjemmebane for Thorir Hergeirsson og håndballjentene. Fra venstre Stine Bredal Oftedal, tidligere trener Mia Högdahl, Hergeirsson, Heidi Løke og Camilla Herrem i fjorårets VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

– På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske myndigheters klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM for kvinner i desember, sier håndballforbundet i pressemeldingen.

– Vi er takknemlig for samarbeidsånden og den felles forståelsen vi har møtt blant våre medarrangører fra EHF og DHF. Samtidig er det selvsagt med tungt hjerte at vi må erkjenne at det denne gangen ikke ble mulig å arrangere mesterskap på hjemmebane for Norges del. Vi hadde gledet oss veldig, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

Det er nå mulig at hele EM kan bli arrangert i Danmark. Men det danske håndballforbundet kan i sin pressemelding ikke garantere at det blir slik.

– Mer kan jeg på det nåværende tidspunkt ikke si. Det er en kjempeoppgave som ligger foran oss, sier Per Bertelsen - president i det danske forbundet.

EM-arrangementet fra 3. til 20. desember har vært under press gjennom hele pandemien.

– Umulig å vite noe som helst, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til VG allerede 25. mars.

I juni var usikkerheten rundt mesterskapet stor. I forbindelse med EM-trekningen kom det frem at Norge nå vurderte å nedskalere fra de opprinnelige tre spillestedene – Trondheim Spektrum, Stavanger Idrettshall og Telenor Arena – til bare ett.

– Det er maks gass og full optimisme rundt et fullskala EM, men vi er veldig innforstått med at vi ikke kan bestemme hvordan det går i forhold til coronasituasjonen. En konsekvens kan bli kansellering, men jeg føler meg ganske sikker på at det blir et mesterskap. Jeg er mer usikker på form og farge, sa generalsekretær Erik Langerud til VG i juni.

I slutten av august fikk Håndballforbundet ja til en økonomisk redningspakke for et mesterskap med begrenset publikum eller ingen tilskuere i et hele tatt. Trondheim ble så valgt som eneste arrangørsted for gruppespill, hovedrunde, semifinale og finale.

– Vi skal tilfredsstille alle krav, og det blir ekstremt strengt for spillere, medier og arrangører. Det blir nærmest å leve i isolasjon. Dette blir helt klart et annerledes EM, som nok vil bli aller best på TV. Men vi skal klare å kåre en europamester, sa Langerud i slutten av september.

En måned senere ble skyene mørkere over mesterskapet. Håndballpresident Kåre Geir Lio åpnet for at det ikke ville være mulig å arrangere EM i Norge.

– Vi ser risikoen og det er ting vi må vurdere i forhold til gjennomføring. Enten ved å finne på nye kloke tiltak ved innfasing og skjerming eller ved å vurdere om det hele tatt er mulig å arrangere dette. Rett og slett, sa håndballpresident Kåre Geir Lio da.

De norske coronaforskriftenes paragraf 4 b sier at alle som har vært i nærkontakt med en smittet i 48 timer før en positiv test skal gå i 10 dager i karantene. hos den danske medarrangørene vil den smittede spilleren/lederen gå i isolasjon, mens eventuelle med- og motspillere vil kunne teste seg ut av situasjonen.

I Norge ville et lag med smitte – og en eventuell motstander – alle måtte gå i karantene og dermed være ute av mesterskapet. Håndballforbundet søkte om unntak fra coronaforskriften. Landslagstrener Thorir Hergeirsson mener at ulike regler i samme mesterskap ikke er til å leve med.

– Ut fra fair play-prinsippet så må det være likt. Vi er veldig opptatt av det. Uansett om det handler om spillereglene på banen eller rammene og reglene rundt mesterskapet, poengterer Hergeirsson.