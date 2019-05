Går fra Malmø: Bergenseren er på vei til tsjekkisk storklubb

Andreas Vindheim (24) er på vei til tsjekkiske Sparta Praha.

Svenske og tsjekkiske medier skriver om den forestående overgangen, som også BT får opplyst skal være så godt som klar.

Ifølge det tsjekkiske nettstedet iSport, betaler den tsjekkiske klubben 1,3 millioner euro for Vindheim.

BT kjenner til at Brann vil motta prosenter fra overgangssummen. Dette ble avtalt da Brann solgte Vindheim til Malmö.

Backen fra Bergen etablerte seg i toppfotballen under Rikard Norlings ledelse i Brann. Året Brann rykket ned danket han ut Birkir Sævarsson på høyrebacken, noe som siden førte til at Brann fikk solgt ham til Malmö for cirka fire millioner kroner.

Imponerte mot Chelsea

I Sverige har han opplevd vanskelige perioder med skader, men også voldsom fremgang og fast plass på laget. I vinter storspilte Vindheim i Europaligaen og viste seg blant annet frem borte mot Chelsea.

– Jeg synes man kan si at han fikk sitt store internasjonale gjennombrudd i kampen, sa Ole Törner i Skånesport om Vindheims Chelsea-prestasjon.

BT spurte Vindheim om muligheten for å dra videre fra Malmö etter opplevelsen i Europa. Da svarte backen slik:

– Jeg håper så klart det vekker interesse fra klubber når jeg spiller sånn mot et så godt lag.

Overrasker ekspert

Andreas Vindheim hører til Fotball-Bergens gylne 1995-generasjon. Både Vindheim, Kasper Skaanes (Start) og Bård Finne (Vålerenga) spilte på det samme barnelaget i Nymark, før de alle ble Brann-spillere. Treneren i oppveksten var Vindheims pappa Rune, som også har A-lagskamper for Brann.

Overgangen bort fra Malmö overrasker kommentator Max Wiman i avisen Sydsvenskan, som følger Malmö tett.

– Interessant og litt overraskende overgang, skriver Wiman på Twitter.

I påsken kåret BT Vindheim til Hordalands nest beste fotballspiller, bak Kristoffer Zachariassen.