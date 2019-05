TUIL videre etter cupdrama i Harstad

Harstad-TUIL: 2–3 (0–0) Mål: 0–1 (50) Adrian Sandbukt (Robin Lorentzen), 0–2 (55) Sander Ringberg (Håkon Kjæve), 1–2 (65) Klæboe Pedersen, 2–2 (76) Emil Kajander, 2–3 (82) Sander Ringberg

Gule kort: Thomas Knoph Isaksen, HIL

Artikkelen oppdateres

Der blåser dommer av kampen og TUIL er videre etter det som ble et mer spennende oppgjør enn det så ut til å bli da TUIL gikk opp i en tomålsledelse.

90 min: Tounekti kommer til en avslutning som går like over. HIL får like etter en corner, som til slutt ender opp hos keeper.

89 min: Sebastian Tounekti kommer inn for Gabriel Andersen.

82 min: MÅÅÅÅÅL! Ringberg snurrer rundt med det meste og setter TUIL i ledelsen igjen!

76 min: MÅÅÅL! Igjen er det Harstad som scorer. Emil Kajander header inn utligningen på en corner.

73 min: Gult kort Thomas Knoph Isaksen, som er for seint ute i en takling. Så får TUIL et nytt frispark, denne gang fra langt bedre hold. Det kom også et gult kort til en til HIL-spiller der, vanskelig å si hvem det var.

70 min: Breimyr tar et frispark i god posisjon. Skrur ballen over muren og i stolpen! Kjempenært for TUIL!

66 min: Andreas Arntzen inn for Kristoffersen, som må gi seg.

65 min: MÅÅÅÅÅL! Klæboe Pedersen utnytter overtallet HIL har mens Kristoffersen får behandling og setter inn 1–2 på et flott langskudd.

62 min. Ny sjanse. Tomas Kristoffersen spiller fint gjennom Gabriel Andersen, som fra skrått hold skyter i nettveggen.

55 min: MÅÅÅÅÅL! Og igjen er det bortelaget. Ringberg setter den lengste etter et innlegg.

50 min: MÅÅÅÅÅÅÅL! Innbytteren curler ballen inn nede i lengste hjørne.

46 min: Vi er i gang igjen. Bytte for TUIL. Unggutten Adrian Sandbukt kommer inn for Thomas Kind Bendiksen. 18-åringen har fått en del spilletid i vinter

Da blåses det av til pause.

45+2 min Gabriel Andersen med en heading, men avblåses for armbruk.

44 min: Kjæve og Ringberg bytter posisjon igjen.

43 min: Ny corner for TUIL, ballen klareres og Harstad forsøker en kontring. Den renner ut i en særdeles lite farlig avslutning fra nærmere 40 meter i motvinden.

36 min: Kjæve slår inn langs bakken, Kind Bendiksen hopper over, men avslutningen fra Ringberg blir blokkert.

34 min: Corner for bortelaget. Kristoffersen slår inn, men ballen blir klarert av de gule og svarte.

30 min: Kristoffersen med frispark fra 25 meter. Via en TUIL-spiller i muren og ut til femmeter.

25 min: Kjæve og Ringberg har byttet posisjon. Kjæve over på høyrekant, mens Ringberg nå er på venstrekant.

18 min: Thomas Kind Bendiksen med avslutning på frispark fra 30–35 meter. Spretter inn til keeper.

13 min: Ikke skjedd all verden den siste tiden. Lars Henrik Andreassen fått litt behandling ute på linjen etter at han fikk smell og blødde litt neseblod. Inne på banen igjen nå. TUIL spiller for øvrig i det som beskrives av kommentator som ganske kraftig medvind her i førsteomgang.

4 min: Gabriel Andersen kommer til en heading etter et innlegg fra Tomas Kristoffersen. Keeper får slått ut til kampens første corner. På den avsluttes det utenfor.

1 min: Da sparker Harstad i gang kampen.

Etter en tøff periode med fire tap på rad i serien, har TUIL sjansen til å finne godfølelsen igjen når de reiser til Harstad for å spille andre runde i NM. Der stiller de med et tilnærmet toppet lag, som også inkluderer de tidligere Harstad-spillerne Robin Lorentzen, Thomas Kind Bendiksen, Sander Ringberg og Gabriel Andersen.

Slik starter TUIL: Theodor Nilsen, Thomas Braaten, Robin Lorentzen, Henrik Breimyr, Håvard Lysvoll, Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Sander Ringberg, Lars Henrik Andreassen, Gabriel Andersen

Benk: David Johnsen, Andreas Arntzen, Adrian Sandbukt, Trygve Kristoffersen, Sebastian Tounekti

Slik starter Harstad: Sulejman Sulejmanovic, Marcus Ursin Ingebrigtsen, Thomas Knoph Isaksen, Simon Fredrik Johansen, Emil Galschiødt Kajander, David Helge Johansen, Kåre Harald Arntsen, Mathias Boge, Sebastian Andreassen, Jakob Klæboe Pedersen, Fredric Lindquist