Manchester City slapp unna utestengelse. Nå mener eksperter at reglene må endres.

Den engelske storklubben får likevel spille i Europas gjeveste klubbturnering de neste årene. Nå spør flere seg om det bør komme regelendringer.

Styreformann Khaldoon Al Mubarak og manager Pep Guardiola feirer seriegullet i 2018. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Det slo ned som en bombe på valentinsdagen i år da Det europeiske fotballforbundet (Uefa) utestengte Manchester City fra Champions League de to kommende sesongene.

I et halvt år har det vært knyttet stor spenning til utfallet av saken om å utestenge storklubben fra Europas gjeveste klubbturnering. Bakgrunnen var at klubben angivelig hadde brutt reglene om økonomisk fair play.

Mandag 13. juli klokken 10.30 fulgte «hele» fotballverden spent med. Det var tidspunktet Idrettens voldgiftsrett (Cas) skulle offentliggjøre utfallet av ankesaken.

«Cas’ beslutning: Utestengelsen fra å delta i Uefas klubbturneringer oppheves. Boten opprettholdes, men reduseres til 10 millioner euro», sto det med store bokstaver i dommen.

Til glede for enkelte, til forargelse for andre.

Pep Guardiola er manager for Manchester City. Foto: Jason Cairnduff / REUTERS

Store konsekvenser på spill

– Jeg er litt overrasket. Jeg hadde trodd at det skulle ende med utestengelse, kanskje ikke to år, men i hvert fall ett, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad minutter etter at verdensnyheten ble offentliggjort.

For Manchester Citys arabiske milliardæreiere, er kravet om 10 millioner euro en dråpe i havet. Pengekravet kommer ikke på grunn av brudd av regelverket, men manglende samarbeid fra Manchester City.

En utestengelse kunne derimot fått enorme konsekvenser for Manchester City. Flere av klubbens stjernespillerne ville muligens blitt fristet til å dra til andre klubber dersom de ikke fikk delta i Europas gjeveste klubbturnering de neste årene.

– For Manchester City er dette utfallet ekstremt viktig. Både med tanke på spillerne de har, men også spillerne de eventuelt ønsker, sier Wikestad.

Fakta Manchester City Stiftet: 1880 Bane: Etihad Stadium (kapasitet: 55.097) Manager: Josep Guardiola Eier: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Meritter, serietitler: 6 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019) FA-cupen: 6 (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019) Ligacupen: 7 (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020) Cupvinnercupen: 1 (1970).

Kasper Wikestad kommenterer Premier League for TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Mener regelverket bør endres

Samtidig var mandagens dom en test for Uefas prestisjesatsing: Financial Fair Play (FFP). Reglene, som ble innført i 2010, går enkelt forklart ut på at klubber ikke skal kunne bruke mer penger enn de tjener. Uefa mente Manchester City hadde overrapportert klubbens sponsorinntekter i regnskapet i årene 2012 til 2016.

I utgangspunktet er reglene til for å få bukt med «økonomisk doping» i fotballen. Wikestad mener dommen bør være utgangspunktet for en debatt om det er tid for en endring av reglene.

– Man vet veldig lite når man sitter på utsiden, men jeg tenker at Financial Fair Play er modent for en revisjon. Det viser at sanksjonene som man egentlig har for å håndheve reglene ikke er all verdens, sier han.

Det er fotballskribent Lars Sivertsen helt enig i. Han bor i England og har blant annet skrevet for The Independent og er ofte å høre i The Guardians fotballpodkast.

– Min umiddelbare reaksjon – uten å ha lest meg opp på alt – er at dette må være slutten på Financial Fair Play. Det er ingen som tar det alvorlig lenger, sier han.

Fakta Dette er reglene for økonomisk fair play * Det europeiske fotballforbundet (UEFA) innførte begrepet FFP i 2010 fordi man ønsket å bekjempe stigende gjeld blant fotballklubbene. Selve grunnideen er at klubbene ikke skal bruke mer penger enn de tjener. * Investeringer i stadion, treningsfasiliteter, ungdomsavdelinger og kvinnefotball er ikke inkludert i beløpet. Årsaken er at UEFA ønsker å fremme økonomiske investeringer på dette området. Det betyr at klubbene må overholde disse reglene: * En klubb må ha positiv egenkapital. * Klubben kan ikke skylde penger til en annen klubb for overganger som er over et år gamle. Den må heller ikke skylde ansatte eller skattevesenet penger. * En klubb skal selv tjene seg ut av negative tall. Det betyr at kapitaltilførselen fra eksempelvis en person uten tilsvarende motytelser i form av aksjer eller andre verdier ikke er tillatt. Dette er sanksjonene som kan ramme en klubb som ikke oppfyller reglene: * En klubb kan bli utelukket fra deltakelse i de europeiske turneringene. Det er dog den mest alvorlige konsekvensen. * Både PSG og Manchester City har tidligere fått bøter på 60 millioner euro. Herav var 40 millioner euro betinget. * Både PSG og Manchester City fikk i samme forbindelse deres tropper i mesterligaen redusert fra 25 til 21 spillere. * UEFA kan også utdele straff som eksempelvis utelukkelse fra europeiske turneringer, fratakelse av titler og priser, samt poengtrekk. (©NTB)

Lars Sivertsen er tett på mediene i England. Foto: Øystein Haara

Har en stor signaleffekt

Uefa skriver i en pressemelding at de tar avgjørelsen om å redusere sanksjonene mot Manchester City til etterretning. De peker også på at flere av de påståtte bruddene er foreldet i henhold til Uefas reglement, ettersom det skal ha skjedd for over fem år siden.

– På den ene siden kan man si at dette var en dom som ikke ble opprettholdt på grunn av en teknikalitet, men i det store bildet går de litt løs på Uefas moralske autoritet. Jeg tror de fleste i sporten, om det er supportere eller klubbledere, føler at Manchester City ikke har fulgt reglene, sier Sivertsen.

Harry Arne Solberg er professor i sportsøkonomi ved NTNU. Han mener utfallet vil få konsekvenser.

– Når noen klubber slipper unna, hva gjør de andre da? Jo, de leter etter smutthull, sier professoren.

Han mener dommen utfordrer det økonomiske systemet i den europeiske toppfotballen. Han sammenligner konsekvensen av dommen som om han selv hadde fått en trafikkbot på 500 kroner.

– Det er helt åpenbart at klubbene ikke klarer å løse de finansielle utfordringene sine selv. Da er man avhengig av et uavhengig organ. Man kan sammenligne finansiell doping med medisinsk doping. Det man har skjønt for å få bukt med medisinsk doping, er at man er avhengig av et uavhengig organ for å løse problemene, sier Solberg.

– Er blitt forhåndsdømt

På klubbens nettside takker Manchester City paneldeltagerne for utfallet av saken. I den norske supporterklubben var man også naturligvis fornøyd med utfallet.

– Klubben er blitt forhåndsdømt i mediene, så da er det veldig fint å få en uavhengig part som sier at man er uskyldig, sier supportersjefen Tor Martin Sønsteby, som samtidig påpeker at han kun har lest Citys uttalelser, ikke dommen fra CAS.

Manchester City er fortsatt med i årets utgave av Champions League. Der ligger de an til å gå videre til kvartfinalene etter 2–1-seier borte mot Real Madrid i den første av to kamper.