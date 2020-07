Chris Froome får ikke ny kontrakt: – Vi vil stoppe alle spekulasjoner

Etter elleve år i Team Ineos, tidligere Team Sky, skifter Chris Froome beite etter sesongen. Han skal være klar for Israel Start-Up Nation. Sykkelekspert Mads Kaggestad mener det gir mening for alle parter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter elleve år i Team Sky, senere Team Ineos, skifter fire ganger Tour de France-vinner Chris Froome beite etter sesongen. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Det opplyser laget i en pressemelding.

– Chris' nåværende kontrakt går ut i slutten av desember og vi har bestemt oss for å ikke forlenge, sier lagsjef Dave Brailsford i pressemeldingen.

– Vi annonserer dette tidligere enn normalt for å sette en stopp for alle spekulasjoner slik at laget kan fokusere på sesongen som ligger foran oss, fortsetter han.

Froome vant Tour de France sammenlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017. I tillegg har Froome vunnet Vuelta Espana to ganger (2011 og 2017) og Giro d'Italia en gang (2018).

– Det har vært et fantastisk tiår med laget, vi har oppnådd så mye sammen og jeg vil alltid sette pris på minnene. Jeg ser fremover til nye spennende utfordringer når jeg går inn i en ny fase av karrieren, men i mellomtiden er fokuset mitt på å vinne min femte Tour de France, sier Froome.

Mye usikkerhet rundt Froome

Tidligere proffsyklist og nåværende TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener valget om å ikke forlenge gir mening for begge parter. Ineos-laget har såpass mange stjerner, ikke minst regjerende Tour de France-mester Egan Bernal. Dermed blir veien til kapteinsrollen lang for Froome, som har vært lenge ute etter at han kræsjet stygt i fjor sommer.

– Det er mye usikkerhet rundt om Froome kommer tilbake etter skaden. Jeg kan forstå at Ineos tenker at de heller vil satse på andre, sier Kaggestad.

Samtidig kan det også tenkes at Froome ser positivt på å bytte til et lag der han får kapteinsrollen.

Både det anerkjente sykkelnettstedet cyclingnews.com og BBC skriver at Froome allerede har signert for Israel Start-Up Nation. Laget ble startet opp før 2015-sesongen.

Foran årets sesong tok de over Katjusja-Alpecin og ble dermed fast lag på verdenstouren, som automatisk gir plass i de største rittene som Tour de France og Paris-Roubaix. Froome skal være klar for laget fra og med neste sesong.

– Jeg er nesten overrasket over at han ikke går dit allerede fra første august. Da hadde han garantert fått kapteinsrollen. Han er jo oppsatt på å vinne en femte Tour de France.

Mads Kaggestad er TV 2s sykkelekspert. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har dominert

En femte Tour de France-tittel vil bety at Froome tangerer Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault og Miguel Indurain. Ingen har vunnet det gjeve rittet flere enn fem ganger.

Ineos (tidligere Team Sky) og Froome har dominert sykkelsporten de siste ti årene. Laget har hatt Tour de France-vinneren alle år utenom ett siden 2012.

Kaggestad utelukker ikke at 35-åringen kan slå tilbake i årets tour (fra 29. august til 20. september), men understreker også at fjorårsvinner Bernal nok vil ha et ord med i laget.

– Han har vist at han vil forsvare seieren fra i fjor. Det skjønner jeg veldig godt. Egan Bernal er på en måte ferdig med læreperioden som hjelperytter. Om man setter ham opp mot Froome, er det klart fra Ineos’ ståsted sikrere å satse på Bernal.

I tillegg har Ineos fortsatt en rytter som Geraint Thomas i stallen. Briten vant i 2018 og ble nummer to i fjor.

Tror lagkameratene vil jobbe om Froome er i best form

Kaggestad betegner det som en krevende jobb å styre det stjernespekkede Ineos-laget, men tror lagets norske sportsdirektør Gabriel Rasch har kontroll. Laget har stort sett løst kapteinstvister godt tidligere.

– De må ta det litt som det kommer og se an hvem som er sterkest (i årets Tour de France). Hvis han har det, vil han jo ha fantastisk støtte. Jeg tror de vil jobbe for Froome hvis de oppdager at han er best.

Samtidig er det ikke bekreftet at Ineos faktisk tar med Froome til Tour de France. Kaggestad utelukker ikke at han fort kan bli sendt til for eksempel Vuelta a España istedenfor, ettersom man ikke vet helt hvordan formen er.

Det er norske Gabriel Rasch som skal lede Team Ineos til Tour de France-suksess. Foto: Espen Hansen

Store ambisjoner

Alt tyder altså på at briten blir en del av Israel Start-Up Nation. Laget ble opprinnelig startet for å få frem unge israelske syklister, men nå har de åpenbart enda større ambisjoner. De har uttrykt interesse for Froome flere ganger tidligere.

– Hvis de nå får Froome, vil de satse alt på at han lykkes, sier Kaggestad, som ser for seg at laget vil endre profil fullstendig for å være best rustet til å kjøre ham inn til sammenlagtseier.

For øyeblikket er det nemlig svært mange spurtere på Israel Start-Up Nation. Kaggestad tror Froome kan vente seg en klekkelig bonus om han skulle stå øverst på podiet i Paris neste år.

– De vil nok tilby en større fastlønn enn det Ineos ville. Ineos kunne selvfølgelig bladd opp ytterligere, men skjønte nok at de kan skape mer ro ved å ordne dette. De unner nok Froome alt godt og vil nok forstå at han ønsker maksimalt ut av karrieren, sier Kaggestad.

Froome måtte stå over fjorårets Tour de France etter at den nevnte kræsjet på oppvarmingen før en etappe i Criterium du Dauphine. Briten ble da operert i åtte timer.

