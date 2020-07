Fotografens bilde vekker oppsikt. Slik forklarer han det.

Fredrik Karlsson fikk blinkskuddet alle fotografer drømmer om.

For mindre enn 20 minutter siden

Sofie Skoog jublet slik etter å ha klart hoppet på 1.85 meter. Det kan nok tenkes at hun også bytter profilbilde på Facebook i nærmeste fremtid. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Den svenske fotografen var på plass da det ble avholdt et annerledes Karlstad Grand Prix i friidrett på onsdag. Stevnet gikk uten tilskuere, men flere av Sverige beste utøvere deltok, blant andre Armand Duplantis.

Også høydehopper Sofie Skoog var blant deltagerne. Hun og resten av deltagerne måtte prestere under svært varierende værforhold. Regnet høljet til tider ned, noe som gjorde ting vanskelig.

Skoog var til slutt best av de fire høydehopperne som deltok, etter at hun kom over 1.85-metersmerket.

Det var imidlertid ikke bare det flotte hoppet som fikk oppmerksomhet. Bildbyrån-fotografen Fredrik Karlsson fulgte nemlig med på været. Da Skoog skulle hoppe, så han at solen tittet frem, slik at en vakker regnbue åpenbarte seg på stadion i Karlstad.

– Sofie Skoog skulle til å hoppe, så jeg løp bort og slengte meg frem nesten inntil matten. Der pleier jeg aldri å ligge ellers, men jeg ville få henne i bildet, slik at hun kom rett foran regnbuen. Heldigvis klarte hun hoppet også, sier Karlsson til Göteborgs-Posten.

Bildene av selve hoppet var heller ikke så ille. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Hylles på sosiale medier

Resultatet av hoppet var en strålende fornøyd Skoog og en fotograf som kunne juble for et meget slående bilde.

Både Skoog og treneren hennes tok turen bort for å se hvordan det hadde sett ut gjennom Karlssons linse.

Regnbuebildene har siden gått sin seiersgang på diverse sosiale medier. OL-gullvinneren Stefan Holm (tok gull i høydehopp i 2004) er blant mange som mener at Karlsson bør vinne prisen for årets sportsbilde i Sverige.

Fotografen selv takker imidlertid Skoog, som tidligere har vunnet flere gull i Svenske mesterskap. Regnet gjorde at han slet med tekniske problemer mye av kvelden, men bildet av Skoog gjorde alt verdt det.

– Når man har strevet en hel kveld slik jeg gjorde, men får det bildet, da vet man at det har reddet kvelden.