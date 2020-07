Ranheim snudde til seier etter at Grorud sjokkerte

Ranheim slo tilbake med praktfull annenomgang.

Mads Reginiussen scoret for Ranheim hjemme mot Grorud. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Ranheim - Grorud 5–3

Nyopprykkede Grorud vartet opp med flere flotte mål, men måtte til slutt gi tapt 3-5 mot Ranheim. Tromsø står med full pott etter 2-0-seier over Kongsvinger.

Grorud sjokkerte trønderne med 3-1-ledelse til pause etter flott målgivende og scoring av Preben Mankovitz, men Ranheim klarte å hale i land 5-3-seier på overtid.

Først scoret Ivar Sollie Rønning før Erik Tønne skrudde inn et frispark kvarteret før slutt. På overtid sørget Michael Karlsen (straffe) og Mads Reginiussen for tre poeng for trønderne.

Tromsø står med full pott etter to kamper etter at de slo Kongsvinger 2-0 takket være Fitim Azemi og et knallskudd fra Adam Örn Arnasson.

Sogndal var klart sterkest i mandagens kamp mot Ull/Kisa. Endre Kupen smalt inn en nydelig volleyscoring og ga Sogndal en ledelse som økte til 6-1 før full tid.

Raufoss vant 3-1 over nyopprykkede Stjørdals-Blink etter to kjappe mål før pause. Strømmen slo KFUM Oslo 2-1, mens Åsane vant lokaloppgjøret mot Øygarden 2-0.

Jerv så også ut til å sikre sin første trepoenger mot Sandnes Ulf, men et mål fra Kent Håvard Eriksen sørget for 2-2

