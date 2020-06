Haalands sportsdirektør med overraskende forlengelse

Michael Zorc har forlenget kontrakten sin som sportsdirektør i den tyske fotballklubben Borussia Dortmund, som har Erling Braut Haaland i stallen.

Michael Zorc har vært sportsdirektør i Dortmund siden juli 1998. Foto: Jens Meyer / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

57-åringen har innehatt stillingen siden han la opp som spiller sommeren 1998, og det var ventet at han ville forlate stillingen ved kontraktens utløp 30. juni 2021. Nå har han forlenget kontrakten med ytterligere ett år.

– For noen uker siden spurte jeg Michael Zorc om å bli ett ytterligere år. Vi i Borussia Dortmund er alle glade og takknemlige for at han innfridde ønsket vårt, sier klubbdirektør Hans-Joachim Watzke.

Bønnen om å bli hadde sammenheng med viruspandemien og de ulike utfordringer klubben av den grunn stilles overfor.

Zorc har legendestatus i Dortmund etter å ha spilt 557 kamper for klubben fra 1981 til 1998. Han vant både Bundesliga to ganger, cupen og mesterligaen. I hans tid som sportsdirektør er det blitt tre seriegull, to cuptitler og to europacupfinaler.