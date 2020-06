Ønsker flere på tribunene: NFF håper å kopiere dansk tilskuertest

I dansk fotball snakkes det om fulle tribuner fra høsten av. NFF og Norsk Toppfotball tviler på at det er aktuelt i Norge, men danskene inspirerer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF ønsker ikke gå inn på hvordan de ser for seg å åpne for flere tilskuere i Eliteserien, men innrømmer at de ser til Danmark. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund ønsker ikke gå inn på hvordan de ser for seg å åpne for flere tilskuere i Eliteserien, men innrømmer at danskenes løsninger følges tett.

Eliteserieklubbene i Norge har den siste tiden kunnet slippe inn maks 200 tilskuere. I den danske superligaen har lagene fått ha 500 tilskuere på kampene.

– Danskene hadde tre kamper med 2500 tilskuere forrige helg. Det har vi sett på, sier Fisketjønn til NTB.

Han er konkurransedirektør i forbundet.

– Vi har skrevet to brev til myndighetene og bedt om et møte for å diskutere mulighetene for flere tilskuere. Først 500, så teste ut flere etter det, utdyper Fisketjønn.

Les også Slik angriper Brann i kampen for flere på kamp

Administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball håper at eliteserieklubbene etterhvert kan åpne for flere tilskuere. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Danskene vil ha åpning

Søndag kom den danske Divisjonsforeningen, Danmarks Fotballforbund og Danmarks Idrettsforbund med en felles uttalelse om at de ønsker fulle tribuner når en ny sesong sparkes i gang i høst.

– Vi er enormt glade for hvordan testkampene og evalueringen har gått, het det.

– Vi kan seksjonere, identifisere og sikre smittesporing på et meget høyt nivå i en kontrollert tilskuerreise. Derfor er vi overbeviste om at vi på forsvarlig vis kan øke tilskuerkapasiteten ytterligere – og målet er å komme tilbake til noe som er tett på normal tilskuerkapasitet fra starten av neste sesong, skriver fotballorganene videre.

Les også Brann-Rosenborg ga ny TV-rekord

Varsling

Også i Norsk Toppfotball (NTF) hentes det inspirasjon fra danskene.

– I Danmark har de en smitteapp som har fungert. Alle som har vært på kampene har måttet ha appen. På den måten har de kontroll på hvem som har sittet hvor og kan varsle dersom det har vært smitte der, sier administrerende direktør Leif Øverland til NTB.

– På våre kamper har vi elektronisk billettsystem. Dermed kan vi varsle med tekstmelding, sier kommersiell leder Pål Breen i NTF.

På billetten vil du også kunne få anbefalt reisemåte. Det vil også bli spesifisert hvilken inngang tilskuerne skal inn på og ha differensiert innslipp og utslipp.

– Ingen skal kunne bevege seg fra en til en annen publikumssone, sier Øverland.

Han understreker at Norsk Toppfotball ikke ser det som sannsynlig at det vil åpnes for fulle stadioner denne sesongen.

– Vi håper på gradvis åpning og er ydmyke for det som skjer i samfunnet. Vi vil ha de reglene som er ellers i samfunnet, med enmetersregel og ekstra krav til håndhygiene og vask av kontaktflater, sier Øverland.