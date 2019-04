Nå er Vikings motstander klar: Brødreduell i cupen

Frøyland-Viking spilles torsdag den 2. mai. Frøyland spiller til daglig i 4. divisjon. Styrkeforholdet mellom lagene er stort. Frøyland har 13 juniorer i stallen, og mistet etter fjoråret fem av sine viktigste spillere.

Frøyland-treneren Alf Ingve Berntsen hadde ikke fått med seg nyheten da Aftenbladet ringte.

– Jeg har hatt undervisning, så jeg har ikke fått med meg oppsettet, men jeg merket at det ringte mye i telefonen. Det pleier det ikke å gjøre, sier Berntsen og fortsetter:

– Jeg tenker umiddelbart at jeg håper de på Hinna ikke er sinte på oss. Det blir fint for Frøyland å få anledning til å møte et godt lag.

– Endelig får jeg treffe en ekte dinosaur

Frøyland-treneren er realist, og innser at Viking er store favoritter til avansement.

– Det er ikke veldig stor sjanse for å gå videre, men vi vil vise oss fram fra en god side. Vi kan ikke gi opp før kampen er spilt.

Han har aldri tidligere møtt broren som trener. Den sjansen får han nå.

– Det blir gøy. Endelig får jeg treffe en ekte dinosaur. Jeg gleder meg til det. Faren vår kan glede seg uansett, med tanke på at en av oss må gå videre.

Han håper på mye folk og bra med liv på tribunene den 2. mai.

Sandnes Ulf til Madla

Sandnes Ulf møter Madla på bortebane den 1. mai, som i 2016. Den gang vant de lyseblå 2–1 etter to scoringer av Vidar Nisja.

I fjor røk de lyseblå ut av cupen i tredje runde mot Bryne. 1–0 ble resultatet. Det ble det også da Bryne slo ut Viking runden før.

Det er også klart for tre andre lokaloppgjør i cupens første runde. Ålgård-Bryne, Brodd-Egersund og Hinna-Sola spilles onsdag 1.mai.

Klubbene i Eliteserien, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen, samt de fire beste i hver avdeling i Norsk Tipping-ligaen, kommer inn i første runde, mens klubbene i lavere divisjoner har vært gjennom kvalifisering.

Kampoppsett 1. runde NM: