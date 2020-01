Casper Ruud knallet til med sin største skalp i karrieren

Snarøya-gutten slo den amerikanske tennisstjernen John Isner i ATP Cup. Kampen markerer to høydepunkter i karrieren for Ruud.

Casper Ruud slo amerikanske John Isner i ATP Cup fredag. Foto: Trevor Collens / AP / NTB scanpix

NTB

John Isner – Casper Ruud 7–6 (7–3), 6–7 (10–12), 5–7

Det ble en tett kamp mellom Casper Ruud og USAs høyest rankede tennisspiller. John Isner vant det første settet 7–6 etter tiebreak, før Ruud slo tilbake i andre sett. Den norske 21-åringen vant det tredje og avgjørende settet 7–5.

Ruud møtte Isner i Wimbledon i fjor, men ble da servet av banen av den høye amerikaneren. Dette ble en kraftig revansj.

– Jeg gjorde det jeg sa før jeg gikk på banen: Å prøve å nøytralisere serven hans så godt som mulig. Han har jo en ekstrem høyde og en ekstremt bra serve, så jeg følte at jeg gjorde det bra. Det var jo egentlig bare ett break i hele kampen, selv om jeg følte at jeg hadde noen sjanser til at det kunne vært enda mer. Litt stang ut på ballene i første og andre sett, men det var ekstremt deilig å få seieren, sa Casper Ruud til Eurosport etter kampen.

Spår bestenotering på rankingen

Isner er nummer 19 på verdensrankingen i tennis, og dette er første gang Ruud slår en topp 20-spiller.

– Jeg spilte veldig bra og en nesten feilfri kamp, så mer enn det kan jeg ikke be om av meg selv. Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd, og nå må vi prøve å gjøre vårt beste i double, så kanskje vi kan vinne hele lagkampen, sa Ruud.

En ting er Ruuds historiske seier mot en topp 20-spiller. Seieren vil også, ifølge Tennis-Norge, føre til at Ruud klatrer til sin høyeste rangering på verdensrankingen noensinne. Ruuds bestenotering er nummer 54. Det oppnådde han i uke to i august i år.

Utlignet i kamper

Ruuds seier førte til at Norge utlignet til 1–1 mot USA i lagturneringen ATP Cup i Australia. Norge og Viktor Durasovic tapte første kamp mot Taylor Fritz. Den kampen endte 6-2, 6–2.

– Jeg er ganske skuffet over at jeg ikke presterte litt bedre og håndterte nervene litt bedre enn det jeg gjorde, sa Durasovic til Eurosport etter kampen.

Neste på programmet er en doublekamp mot USA.

