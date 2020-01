Her marsjerer de sammen som venner. Nå nekter Nord-Korea å spille mot naboen i sør.

Nord-Korea dropper en OL-kvalifisering i Sør-Korea. Det kan være ledd i et politisk spill.

Sør- og nordkoreanske utøvere sammen under åpningsseremonien i Pyeongchang i 2018. Foto: Natatsja Pisarenko, AP / NTB scanpix

Nord-Korea har trukket kvinnelandslaget i fotball fra kvaliken til OL i Tokyo, skriver blant andre nyhetsbyrået Reuters, som viser til en uttalelse fra det asiatiske fotballforbundet (AFC).

Finalerunden om retten til å delta i OL spilles i Kina og Sør-Korea i februar. Nord-Korea havnet i samme kvalifiseringsgruppe som Sør-Korea, men velger altså å trekke laget allerede nå. Kampene skulle bli spilt på øya Jeju.

Marsjerte sammen

Verken Nord-Korea eller AFC oppgir en årsak til at de trekker seg, men det politiske forholdet mellom naboene har forverret seg den siste tiden.

I tillegg har Nord-Korea tradisjonelt hatt et dårlig forhold til OLs vertsnasjon Japan, men foreløpig har det ikke vært snakk om en boikott av hele mesterskapet.

Nord-Korea skulle spilt i samme kvalikgruppe som Sør-Korea, Vietnam og Myanmar og var høyest ranket av disse lagene. Kvinnelandslaget deltok i OL både i 2008 og 2012.

I 2018 gikk utøvere fra Nord- og Sør-Korea sammen under et felles flagg i forbindelse med åpningsseremonien i Pyeongchang-OL. Foto: Jae C. Hong, AP / NTB scanpix

De siste årene har man sett tegn på forsoning mellom Nord- og Sør-Korea, og denne protesten skjer bare to år etter de to statene marsjerte sammen under åpningsseremonien av OL i Pyeongchang.

Så hva er årsaken til at forholdet har kjølnet igjen?

Samarbeidsplaner

Stein Tønnesson er asiaforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio) og har Øst-Asia som ett av sine spesialfelt. Han sier at Nord-Koreas president Kim Jong-un har vekslet mellom forsoning og konflikt i sitt forhold til omverdenen, og at Sør-Koreas president har det meste av æren for det midlertidige tøværet.

– I mai 2017 fikk Sør-Korea en ny president, Moon Jae-in, som hadde en klar politikk på å søke forsoning med Nord-Korea. Han ble møtt med en kald skulder i Nord-Korea da, men i 2018, i sin nyttårstale, sa Kim Jong-un at tiden var inne for forsoning og samarbeid, forteller Tønnesson.

Nordkoreanerne deltok i OL dette året, i motsetning til 1988-OL i Seoul, som de boikottet. Sør-Korea la frem nye planer om jernbaneforbindelser, økonomisk samarbeid og familiegjenforeninger. De snakket til og med om å arrangere OL sammen, noe som ikke ble noe av.

Forholdet mellom de to koreanske statene var bedre enn på lenge, og det toppet seg da Moon Jae-in ordnet det slik at Donald Trumps og Kim Jong-un møttes i Singapore sommeren 2018.

Det har vært flere tegn til at Nord-Koreas forhold til omverdenen har bedre seg de siste årene, men samtidig er dette forholdet skjørt. Oppe fra venstre: Åpningsseremonien i OL i Pyeongchang, Kim Jong-un og Donald Trump i møte, Jong-un sammen med Sør-Koreas president i 2019 og Nord- og Sør-Koreas kvinnelandslag i møte i 2013. Foto: NTB scanpix

– Blir ignorert

– Dessverre ser det ut til at møtene mellom Trump og Kim har fått dem til å ignorere Sør-Korea. Noe som ikke er så godt kjent, er at Sør-Korea på forhånd ikke kjente til at Donald Trump ville møte Kim Jong-un i den demilitariserte sonen i 2019. Sør-Koreas president ble bare med som statist.

Det er flere tegn på at forholdet har kjølnet, sier Tønnesson.

– Nord-Korea har i 2018 og 2019 ikke testet langdistanseraketter eller foretatt noen atomprøvesprengninger, men har testet kort- og mellomdistanseraketter som vil kunne anvendes mot Sør-Korea. Nord-Korea og USA har prioritert sitt tosidige forhold og har satt Sør-Korea på sidelinjen. At de trekker seg fra OL-kvaliken er et signal i samme retning, gjetter jeg på.

Donald Trump og Kim Jong-un møttes i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i juni 2019. Foto: Susan Walsh, AP / NTB scanpix

Dårlig forhold til Japan

Et annet tegn på at retorikken overfor omverdenen har hardnet, er Kim Jong-uns nyttårstale, der han snakker om testingen av et «nytt strategisk våpen».

– Hva har det å si at OL arrangeres i Japan?

– Motviljen mot Japan er stor, både i Nord- og Sør-Korea. De dyrker bildet av den tidligere kolonimakten som undertrykket dem. Nord-Korea var dessuten neppe glade for at Sør-Koreas president fikk møte Kinas leder Xi Jinping og Japans statsminister Abe Shinzo kort før jul, der de blant annet diskuterte Nord-Korea. Nordkoreanerne ser ikke med blide øyne på at nabostatene menger seg med Sør-Koreas president.

Tønnesson tenker seg at det kunne være klokt av Kim Jong-un, som utvilsomt er bekymret over sin store avhengighet av Kina og er skuffet over at Trump har nektet å lette på FN-sanksjonene som skader Nord-Koreas økonomi, heller bør rette blikket sørover.

– Den statslederen som er mest interessert i forsoning, sitter i Sør-Korea.

