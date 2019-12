På dagen ett år etter Solskjærs første United-triumf gikk han på pinlig tap mot tabelljumboen

Ole Gunnar Solskjær hadde ledet Manchester United ubeseiret gjennom desember måned i ni strake kamper. Så gikk de på pinlig tap mot Watford.

Ole Gunnar Solskjær skjærte grimaser på sidelinjen underveis i kampen mot Watford. Foto: PAUL CHILDS /REUTERS

Watford - Manchester United 2–0.

22. desember 2018: Ole Gunnar Solskjær sitter for første gang på Manchester United-benken som manager for klubben han ble en levende spillerlegende i bortemøtet mot Cardiff. Allerede etter tre minutter åpner Marcus Rashford scoringsballet. Debuten som United-manager ender i 5–1-triumf for Ole Gunnar Solskjær.

22. desember 2019: Det er gått ett år siden Solskjærs første kamp, og seier, som United-manager. Nok en gang tar han plass på bortedelen av en innbytterbenk. Nok en gang møter de et bunnlag når de besøker Vicarage Road og Watford.

Superstjernen tilbake

Etter å ha gått ni kamper i «Solskjær-måneden» desember i 2018 og 2019 uten tap, hadde Manchester United et enormt favorittstempel mot tabelljumboen Watford.

I løpet av den siste måneden har Solskjærs mannskap blant annet slått Tottenham og Manchester City, og tatt seg videre til semifinalen i ligacupen.

Men selv om superstjernen Paul Pogba var tilbake i troppen etter lang tids skadeavbrekk, og ble byttet inn med en halvtime igjen, var det lite som stemte for Manchester United.

Paul Pogba var endelig tilbake på banen for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Det hjalp derimot lite mot Watford. Foto: Petros Karadjias / AP

Fire marerittminutter

Etter det som best kan beskrives som en innholdsfattig førsteomgen, startet den andre omgangen med et brak.

Etter femti minutter havnet et Watford-frispark hos Ismaïla Sarr på kanten av 16-meteren. Senegaleseren sendte av gårde en real sleiv i retning David de Gea.

Spanjolen skulle bare på enkelt hvis gripe ballen, men hadde tydeligvis fått såpe på hanskene i pausen. Nærmest uforståelig rotet spanjolen ballen over linjen før han sank ned med ansiktet først i det grønne gressteppet.

David de Gea hadde såpe på hanskene etter 50 minutter da han slapp et enkelt skudd fra Sarr i mål. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

To minutter senere var det en ny Manchester United-spiller som skulle rote det til. Aaron Wan-Bissaka har fått mye ros for sine perfekte sklitaklinger i avgjørende situasjoner denne sesongen.

Nå bommet høyrebacken kraftig. Og nok en gang var Ismaïla Sarr i begivenhetenes sentrum. Watford-vingen spurtet inn i sekstenmeteren med ballen, og Wan-Bissaka klippet Sarr i bakken. Etter en kort sjekk i VAR-rommet var straffesparket et faktum.

Der gjorde kaptein Troy Deeney ingen feil ved å sende de Gea til høyre og ballen midt i mål.

Den store sluttspurten fra Manchester United kom aldri, og dermed gikk Solskjær på sitt første desember-tap som manager for klubben.

Merkelig statistikk

Ifølge statistikktjenesten Opta har Manchester United under Solskjær vunnet hele 73% av kampene de har hatt mindre ballinnehav enn motstanderen. Når de har ballen mer enn motstanderen, har de på sin side kun vunnet 36% av kampene.

– Vi må bli bedre mot motstanderene som ligger dypt og blokkerer, sa Harry Maguire til SkySports etter kampen.

Etter tapet går Manchester United og Ole Gunnar Solskjær inn i julefeiringen, og det hektiske programmet som følger, på en 8. plass på tabellen med 25 poeng.

For Watford sin del, ligger de fortsatt på sisteplass på tabellen til tross for seieren.

