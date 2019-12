Carlsen storspilte seg til VM-ledelse. Så kom beskjeden som gjorde ham sint.

Den regjerende mesteren slo tilbake etter lynsjakkturneringens første tap og leder etter én av to VM-dager.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Magnus Carlsen startet svært godt i VM i lynsjakk. Foto: Maria Emelianova / AP

Magnus Carlsen var forhåndsfavoritt og innfridde da han lørdag ble verdensmester i hurtigsjakk. Søndag fortsatte han med sterkt spill da verdenseliten byttet fra hurtig- til lynsjakk.

Dag én og tolv av 21 partier, leder Carlsen med et halvt poeng på nærmeste motstander. Med ti poeng har han tangert sin egen førsedagsrekord, og er dermed i rute til greie 17 poeng, som han endte på i 2018. Ingen har noensinne tatt flere poeng i lynsjakk-VM.

Til tross for at det på brettet stort sett gikk Carlsens vei søndag, var han tydelig frustrert etter siste parti. Mens han skrev autografer umiddelbart etter seieren, fikk han beskjed om at han måtte gjennom dopingkontroll. Han og pappa Henrik Carlsen måtte dermed gå rett forbi de fremmøtte journalistene og inn på bakrommet.

– Det er ofte litt belastende, for man må gjerne sitte lenge før man kan levere, sier NRKs sjakkommentator Torstein Bae.

Carlsens kroppsspråk var ikke til å ta feil av. Sjakkstjernen var åpenbart svært lite fornøyd med å bli plukket ut til dopingtest, når han etter alt å dømme helst skulle kommet seg hjem for litt sårt tiltrengt hvile.

Dopingsjefen i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) forteller til NRK at det var Carlsens tur, etter at han vant hurtigsjakk-VM lørdag.

– Noen ganger er det kanskje upraktisk for dem, men det er et krav. Det er utenfor vår kontroll, forteller han.

Strålende start

Magnus Carlsen fikk en strålende start da han med svarte brikker vant over Alexandr Predke. Seieren var et faktum etter 36 trekk.

Han vant også sine fire neste partier, før det i søndagens sjette parti ble remis mot 15 år gamle Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan.

I det sjuende partiet kom det første tapet for Magnus Carlsen, mot Dimiri Andrejkin. Han slo imidlertid tilbake igjen og vant sine neste partier.

– Det er ordentlig tungt i hodet, det har jeg sagt i hele dag. Jeg spiller hodeløst fortsatt. Jeg skulle gjerne unngått det tapet, men jeg er i nærheten av teten, og mer kan jeg ikke be om, sa han etter seieren mot Shakhriar Mamedijarov i det åttende partiet.

Sterk avslutning

I søndagens tolvte og siste parti feide Carlsen russeren Vladislav Artemjev av brettet, etter at han i partiet før hadde spilt remis mot Hikaru Nakamura, og klatret opp på ti poeng.

Nærmeste konkurrent er russiske Maksim Matlakov på 9,5 poeng. Bak følger Nakamura, Daniil Dubov og Jan Nepomnjasjtsjij på 9 poeng.

De to andre nordmennene i VM, Aryan Tari og Johan Sebastian Christiansen, har også startet bra. Etter tolv partier var dette status: Johan Sebastian Christiansen: 7,5 poeng. Aryan Tari: 7,5 poeng.

Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017. Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015.

29-åringen er også regjerende mester i langsjakk. Lørdagens hurtigsjakktittel var hans ellevte totalt i karrieren.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva fra 26. til 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene. Søndag er duket for 12 partier, mens de resterende ni spilles fra mandag klokken 12.00 norsk tid.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 15:54 Oppdatert: 29. desember 2019 19:01