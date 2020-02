Bø-brødrene ble hetset etter dopingutspill: – Brukes som søppelkasse

Johannes Thingnes Bø (26) gikk hardt ut mot dopingtatt gullvinner. Nå får han høre det i sosiale medier.

Publisert Publisert Nå nettopp

Johannes Thingnes Bø måtte søndag fortsatt svare for dopingutspillene. Foto: Berit Roald

OSLO/ANTERSELVA: Johannes Thingnes Bø måtte skuffet innse at det heller ikke ble gull på søndagens jaktstart.

I møte med pressen etter rennet ble fokuset nok en gang rettet mot det usportslige, til tross for en sølvmedalje.

Nordmannen måtte stå rakrygget og svare for lørdagens dopinguttalelser til russiske journalister. Både han og broren Tarjei Bø gikk hardt ut mot gullvinneren Aleksandr Loginov, som tidligere er blitt tatt for å bruke doping.

– Vi må respektere at han er her og deltar. Selv om han brukte doping og EPO tidligere, må vi tro at han ikke bruker det nå. Vi trodde på ham for fem år siden, men da løy han for oss. Hvorfor skal vi tro ham nå? spurte Thingnes Bø retorisk til de russiske journalistene.

– Var han ren i går, var han verdens beste. Det var en stor dag for Russland, la 26-åringen til.

Aleksandr Loginov snakket ut på en pressekonferanse lørdag ettermiddag. Foto: Berit Roald

Hetset på Instagram

Utspillene mot den russiske gullvinneren satte virkelig sinne i kok blant russiske skiskytterfans. Flere har hetset Thingnes Bø grovt i sosiale medier etter lørdagens hendelse.

«Din feige, jævel», er det en som skriver på Instagram.

«Du burde gratulere ham. Du og din bror er en skam», skriver en annen.

«Hyklere. Dine ord og ordene til din bror er en fornærmelse mot russiske fans. Det hadde vært passende med en unnskyldning», sto det også.

Flere engasjerte brukere mener at Bø-brødrene, som har de norske dopingsakene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby friskt i minne, burde være forsiktig med å kritisere andre nasjoner.

– Det er emosjonelt for fansen som følger sporten. De var veldige glade for at Aleksandr vant VM-gullet. Etter løpet snakket flere utøvere vondt om ham. Jeg kan absolutt skjønne frustrasjonen, sier Bø til Aftenposten.

– Brukes som søppelkasse

Thingnes Bø var klar på at han ikke brydde seg nevneverdig om alle de kritiske meldingene som hadde kommet på hans Instagram-konto.

– Russland står bak sine utøvere, og hjelper utøverne til å føle seg bedre. Så bruker de oss andre utøvere som søppelkasse for å kaste dritt i, forteller han.

Den norske skiskytterstjernen ga ikke uttrykk for at han angret på sine utspill. For ham har det vært viktig å være en tydelig stemme i kampen mot doping.

Johannes Thingnes Bø bryr seg ikke om kritikken fra russiske fans. Foto: Berit Roald

– Vi sier bare at vi er imot doping, og imot utøvere som er tatt for EPO. Det er det verste dopet du kan ta, forteller Bø.

Omtrent en time etter lørdagens gull møtte Loginov opp på den obligatoriske pressekonferansen etter rennet. Der fikk 28-åringen, som forventet, spørsmål om kritikken fra nordmennene.

– Jeg har ikke hørt om kritikken fra nordmennene, var det korte svaret til russeren, som samtidig gjorde det klart at han er en ren utøver og har passert en rekke dopingtester den siste tiden.