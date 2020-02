VM-medaljen glapp for Lorentzen - konkurrent satte ny verdensrekord

Håvard Lorentzen endte på fjerdeplass på 1000 meter under VM i Salt Lake City.

Håvard Lorentzen klarte ikke å kjempe om topplasseringene på 1000 meter under VM i Salt Lake City, USA. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Håvard Lorentzen endte på fjerdeplass i VM på 1000 meter skøyter i Salt Lake City i USA.

Lorentzen gikk ut i par sammen med hviterusseren Ignat Golovatsiuk. En svak åpning bidro til at Lorentzen ikke klarte å hevde seg helt i toppen på 1000-meteren.

Bergenseren endte med tiden 1.07,00, noe som holdt til femteplass. Senere ble nederlenderen Thomas Krol diskvalifisert, noe som gjorde at Lorentzen til slutt endte på fjerdeplass. Russeren Pavel Kulizhnikov satte verdensrekord og tok VM-gullet med tiden 1.05,69.

– Ikke denne gangen heller klarer Lorentzen å få det til å stemme helt. Mye skyldes en svak åpning. Det er ikke den samme råskapen som vi så i OL-sesongen, sa Viasat 4-kommentator Even Wetten etter at Lorentzen gikk i mål.

Kulizhnikov feiret VM-gull og ny verdensrekord på 1000 meter. Foto: Rick Bowmer / AP

Tidligere dopingtatt gullvinner

Lorentzen var selv enig i at den trege starten ødela medaljesjansene.

– Det er surt å være så nær. Om det ikke hadde vært for åpningen hadde det kanskje holdt til andreplass. Russeren var det ikke noe å gjøre med, sa Lorentzen til Viasat 4.

Han innrømmer at han ikke liker å se en tidligere dopingtatt utøver sette verdensrekord og vinne VM-gull. I 2012 fikk russiske Kulizhnikov en utestengelse på to år etter å ha testet positivt på kroppsbyggerdopet metylheksanamin, like etter at han tok gull på 1000 meter og bronse på 500 meter under junior-VM.

I 2016 testet Kulizhnikov positivt på hjertemedisinen meldonium, men en måned senere ble utestengelsen opphevet.

– Det gir en bismak med tanke på det som har skjedd tidligere. Jeg skulle helst sett at noen med rent rulleblad gjorde det. Litt surt er det. Men min oppgave er ikke å utsestenge noen eller se nærmere på det, jeg stiller bare til start hver gang og håper det holder til medalje, sa Lorentzen, som havnet 1.30 sekunder bak verdensmesteren.

Tidligere lørdag gikk skiskytter Tarjei Bø knallhardt ut mot Aleksandr Loginov, etter at russeren tok VM-gull på sprint. Aleksandr Loginov ble i 2014 utestengt i to år for EPO.

Odin By Farstad satte ny personlig rekord på 1000 meter i VM. Her fra et tidligere mesterskap. Foto: Marius Dahl

– Irriterende og rart

Trønderen Odin By Farstad gikk ut allerede i første par sammen med japanske Yamato Matsui. Men selv om Farstad vant paret og så ut til å gjøre et godt løp, var det ingen som visste tiden til verken han eller japaneren.

Tidtakingsystemet var nemlig ute av stand.

– Dette er ganske uvanlig. Hvis du hørte et pang i bakgrunnen, så var det fordi de skulle prøve å «kickstarte» tidtakerutstyret, sa Viasat 4-kommentator Even Wetten.

Løperne måtte vente i flere minutter før det neste paret gikk i gang.

– Det er veldig irriterende og rart. Du får jo ikke den rusfølelsen, men vi får vente og se når resultatet kommer, sa Farstad til Viasat 4 etter løpet.

22-åringen var imidlertidig svært fornøyd med eget løp.

– Jeg føler at jeg traff ganske bra. Jeg vant jo paret, som er positivt. Det var en god start ettersom det var mitt første individuelle start i VM, sa han.

Da systemet var oppe og gikk igjen ble tiden til Farstad klar: 1.08,60. Det betyr ny personlig rekord for nordmannen.

Sofie Karoline Haugen knuste sin personlige rekord på 5000 meter i VM. Foto: Peter Dejong / AP

Knuste personlig rekord

Norske Sofie Karoline Haugen ble nummer ni på kvinnenes 5000 meter etter å ha gått i mål på 6.56,65 og knust sin personlige rekord.

– Mange har snakket om at jeg kunne gå under sju minutter, men jeg trodde ikke det skulle skje allerede i år. Før start hadde jeg et skjema til 7.02, sa Haugen til Viasat 4.

– Det er helt fantastisk, og jeg har en veldig god følelse. Det er spesielt gøy å få til et sånt løp i VM. Jeg hadde gode bein, og det fløt godt. Jeg var sliten mot slutten, men greide å holde det gående, la hun til.

Ni av de 12 deltakerne på distansen satte personlig rekord.

