Kollenfesten går mest sannsynlig som planlagt. FHI oppfordrer syke personer til å holde seg hjemme.

På grunn av koronaviruset diskuterte Folkehelseinstituttet (FHI) mandag om det var forsvarlig å gjennomføre større arrangementer i Norge i tiden fremover.

Publisert Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Holmenkollen skifestival kan bli avlyst. Her er Johannes Høsflot Klæbo i sporet under femmila i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

På et pressetreff mandag kveld opplyste FHI at de hadde kommet frem til at det per nå ikke er grunn til å avlyse planlagte arrangementer.

– Det er FHIs anbefaling at arrangører sørger for gode hygienetiltak slik at publikum har muligheter for håndvask og å bruke håndsprit. Publikum bør også bli hjemme ved sykdom, sier avdelingsdirektør ved FHI Line Vold i en uttalelse.

Tidligere mandag fortalte Helsedirektoratet til NRK at større arrangementer den nærmeste tiden risikerer å bli avlyst som følge av koronaviruset

Holmenkollen skifestival er i faresonen for å bli avlyst. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

Ingen planer om å avlyse

Etter å ha opprettet dialog med Helsedirektoratet, kom Holmenkollen Skifestival med en pressemelding mandag ettermiddag.

Det opplyste de at det ikke foreligget noen planer om å avlyse Kollenfesten.

«Helsedirektoratet vil være tydelige på at det ikke foreligger noen konkrete planer om å avlyse arrangementet i Holmenkollen, men vi monitorerer situasjonen og har en god dialog», sier Helsedirektoratet i en uttalelsen.

– Norges Skiforbund følger utviklingen av Koronaviruset COVID-19 nøye og baserer seg på løpende informasjon, risikovurdering og anbefalinger som gis fra norske helsemyndigheter via Folkehelseinstituttet. Slik situasjonen er per i dag 2 mars kan vi ikke se at FHI sine anbefalinger tilsier at arrangementene som skal foregå denne uken må avlyse, sier medisinsk ansvarlig i NSF, Ola Rønsen.

Også på Konnerud forventer man å gjennomføre verdenscupsprint på onsdag.

– Vi planlegger for skirenn og så forholder vi oss til det som myndighetene bestemmer. Vi kan ikke annet, sier pressesjef for verdenscupen i Drammen, Per-Jan Brekke.

Ikke forberedt på arrangement uten tilskuere

Til helgen er det også verdenscup i hopp, langrenn og kombinert i Holmenkollen.

Foreløpig har ikke arrangøren fått noen signaler om at arrangementet skal gå uten tilskuere som verdenscupen i skiskyting i Nove Mesto, og de kommer heller ikke til å forberede seg på det før de eventuelt får en ordre om dette.

– Det er ingenting akkurat nå som skulle tilsi at det blir noen endringer. Vi har vært i kontakt med helsedirektoratet som bekrefter at det er ingen planer om avlysning nå. Men vi følger selvfølgelig alle råd og forordninger som myndighetene kommer med, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival til Aftenposten.

Det var 37.000 tilskuere på Kollen-helgen i fjor, og Vestgren Sæterøy har et håp om at det skal komme flere i år.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) kan ikke annet enn å følge med utviklingen, og forholde seg til nasjonale helsemyndigheter.

– Vi følger situasjonen nøye. Foreløpig er det slik at rennene går som planlagt. Dersom det skulle bli en avlysning i Drammen og/eller Oslo, har vi ingen alternative arrangørsteder, sier Pierre Mignery til Aftenposten. Han er renndirektør for langrenn i FIS.

Etter Kollen skal langrennsløperne til USA og Canada. Ifølge Mignery kan de heller ikke her gjøre annet enn å forholde seg til landenes helsemyndigheter.

Fakta Fakta om idrettsarrangementer utsatt eller avlyst på grunn av virusfrykt Dette er en oversikt over noen av idrettsarrangementene som er avlyst eller utsatt på grunn av frykt for ytterligere spredning av covid-19-viruset: Fotball: * En rekke italienske seriekamper er utsatt, deriblant fire Serie A-kamper forrige helg og seks denne helgen. Italienske myndigheter har forlenget forbudet mot idrettsstevner i områdene hardest rammet av viruset til 8. mars, som betyr fire utsatte kamper også neste runde. * Inters hjemmekamp mot Ludogorets i Europaligaen 27. februar ble spilt uten tilskuere. Kamper i den italienske cupen for kvinner er utsatt. * Samtlige kamper i den sveitsiske toppserien er utsatt inntil videre. * Serie- og cupkamper i Kina, Sør-Korea og Japan er utsatt inntil videre. Kinesiske lags kamper i den asiatiske mesterligaen er utsatt til april og mai. Sørkoreanske lags mesterligakamper spilles uten tilskuere. Fotballkamper i Iran spilles uten tilskuere fra 24. februar. * Asiatisk OL-kvalifiseringsturnering kvinner (3.-13. februar) flyttet fra Wuhan, Kina til Sydney, Australia. Omspill mellom Kina og Sør-Korea (11. mars) flyttet fra Kina til Sydney. Kinas hjemmekamper i OL-kvalifiseringen menn i slutten av mars spilles i Buriram, Thailand uten tilskuere. Japans landskamp mot Sør-Afrika (27. mars) er avlyst. * FIFA-rådsmøtet i Asuncion, Paraguay (20. mars) omgjort til videomøte. Friidrett: * Innendørs-VM i Nanjing, Kina (13.-15. mars): Utsatt til mars 2021. * Paris halvmaraton, med 44.000 påmeldte, ble 1. mars avlyst med ett døgns varsel etter instruks fra myndighetene. * Asiamesterskapet innendørs i Hangzhou, Kina (12.-13. februar): Avlyst. * Hongkong maraton, Pyongyang maraton: Avlyst. Tokyo maraton, Nagoya maraton: Bare for eliteløpere. Alpint: * Verdenscuprenn utfor og super-G menn i Yanqing, Kina (15.-16. februar): Flyttet til Saalbach, Østerrike. Badminton: * Storturneringen Kina Masters i Sanya (25. februar til 1. mars): Utsatt. * OL-kvalifiseringsturneringer i Tyskland (3. til 8. mars) og Polen (26. til 29. mars) er henholdsvis avlyst og utsatt. Basketball: * OL-kvalifisering kvinner i Foshan, Kina: Flyttet til Beograd i Serbia. Boksing: * OL-kvalifisering for Asia og Oseania i Wuhan, Kina (3.-11. mars): Flyttet til Amman i Jordan. Bordtennis: * Lag-VM i Busan, Sør-Korea (22.-29, mars): Utsatt til 21.–28. juni. Bryting: * OL-kvalifiseringen for Asia i Xian, Kina (27.-29. mars): Flyttet til Bisjkek i Kirgisistan. Kina, Nord-Korea og Turkmenistan trakk seg fra asiamesterskapet i New Delhi i februar. Ekstremsport: * Vinter-X-Games i Chongli, Kina (21.-23. februar): Avlyst. Golf: * LPGA-turneringene kvinner i Pattaya, Thailand (20.-23. februar), Singapore (27. februar til 1. mars) og Sanya, Kina (5.-8. mars): Avlyst. Europatour menn i Kuala Lumpur, Malaysia (16.-19. april) og Shenzhen, Kina (23.-26. april): Avlyst. Japantouren kvinner i Okinawa: Tilskuere bannlyst. Håndball: * OL-kvalifisering kvinner i Montenegro (20.-22. mars, med Norge): Kina trakk seg, Hongkong avslo invitasjon til å delta. Ishockey: * Kampene i Kinas eliteserie er flyttet til Russland. Langrenn: * Engadin Skimarathon i Sveits (8. mars): Avlyst. Motorsport: * Kinas Grand Prix i Formel 1 i Shanghai (19. april): Utsatt, ny dato ikke bestemt. * Qatars Grand Prix, VM-åpning i roadracing (8. mars): MotoGP-klassen avlyst. Rugby: * Kampen mellom Irland og Italia (7. mars) i Seks nasjoner-turneringen: Utsatt. * Turneringene i sjumannsrugby i Hongkong og Singapore: Flyttet fra april til oktober. Sandvolleyball: * Verdensserieturnering i Yangzhou, Kina (22.-26. april): Avlyst. Skiskyting: * OL-testrenn i Zhangjiakou, Kina (27. februar til 2. mars): Avlyst. Skøyter * VM kortbane i Seoul, Sør-Korea (13. til 15. mars): Avlyst. Svømming: * Kinas OL-uttaksstevne i Qingdao: Utsatt fra begynnelsen av april til midten av mai. Sykling: * De to siste etappene av verdenstourrittet UAE Tour i Dubai: Avlyst. Taekwondo: * Asiatisk OL-kvalifisering i Wuxi, Kina (10.-11. april): Flyttet til Amman i Jordan. Tennis: * WTA-turnering kvinner i Xian, Kina (13.-19. april): Avlyst. Fed Cup-gruppespill i Dongguan, Kina (3.-7. mars): Flyttet til Dubai. Kina gir walkover i Davis Cup-oppgjør mot Romania (6.-7. mars). * Japans Davis Cup-møte med Ecuador 6. og 7. mars: Tilskuere bannlyst. Tennis: * Verdensserieturneringen i triatlon i Abu Dhabi 5. til 7. mars: Avlyst. Vektløfting: * Asiamesterskapet i Nur-Sultan, Kasakhstan (18.-25. april): Flyttet til Tasjkent i Usbekistan. Annet: * Opplæringen av frivillige til Tokyo-OL er utsatt fra februar til mai. Kinas antidopingbyrå stoppet testing i perioden 3.–21. februar. (©NTB)