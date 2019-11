Nå vil Høyre i Oslo ha Magnus Carlsen til å spille VM-partier på hjemmebane. Øystein Sundelin, leder av partiets bystyregruppe, tar nå til orde for at Oslo arrangerer VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen neste år. Terje Bendiksby, NTB scanpix

Vil ha sjakk-VM til Oslo

Oslo Høyre vil nå jobbe for at Oslo blir arrangør for et nytt sjakk-VM med Magnus Carlsen.

Bærum var nylig vertskap for VM i Fischersjakk nylig. Nå vil Oslo også ha et sjakkmesterskap.

– Det er jo helt naturlig at en by som Oslo stadig har noen store mesterskap foran seg, sier Øystein Sundelin, leder av Høyres gruppe i Oslo bystyre til Aftenposten.

Han synes det er helt naturlig at Oslo forsøker å bli arrangør av VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen om et drøyt år.

– Vi skal nå forsøke å oppnå en tverrpolitisk enighet om at vi vil dette. Vi vil starte med å åpne for en dialog om å være en kandidat til arrangementet, sier han.

De som sitter med makten i Oslo er heller ikke fremmed for tanken om Oslo som sjakk-VM-by. Byråd for kultur og idrett, Rina Mariann Hansen, ser ingen grunn til å være negativ nå.

– For det første må en idé som dette være forankret i idretten. Og så må vi se på hva dette innebærer av forpliktelser økonomisk. Jeg er avventende positiv til dette sier Hansen.

Vil ikke ha selve VM-matchen

Selv om VM-matchen som Magnus Carlsen skal spille neste høst ikke har fått en arrangørby, så er det ikke aktuelt for Oslo å søke på den oppgaven.

Det er kun aktuelt å forsøke å bli arrangør av VM i hurtig- og lynsjakk.

Fakta VM i lyn og hurtigsjakk VM har vært arrangert jevnlig siden 1988. Siden 2012 har det vært arrangert hvert år. Magnus Carlsen har vært verdensmester i hurtigsjakk to ganger. Han har vunnet lynsjakk-VM fire ganger. Carlsen er regjerende mester i lynsjakk. Russiske Daniil Dubov er regjerende mester i hurtigsjakk. Forrige mesterskap gikk i St. Petersburg i Russland. Det er usikkert hvor årets utgave av mesterskapet blir arrangert.

– Det er snakk om et langt billigere arrangement, men langt flere deltagere og gode muligheter for sponsorinntekter, sier Sundelin.

Et røft kostnadsoverslag ligger på rundt 15 millioner kroner. En VM-match har en kostnadsramme på rundt 50 til 60 millioner kroner.

Støtte fra forbundet

– Vi støtter ideen om et mesterskap i hurtig- og lynsjakk i Oslo, sier Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund.

Sjakken er ikke helt som annen internasjonal sport. Søknad om å arrangere et mesterskap trenger nødvendigvis ikke komme fra det nasjonale forbundet. Men Madsen mener at det vil være naturlig at en søknad om å arrangere VM i 2020 bør komme i samarbeid mellom forbundet, kommune, staten og eventuelt et privat selskap.

Finansieringen må staten, kommune og sponsorene stå for. FIDE ønsker også i utgangspunktet at det nasjonale forbundet er med.

– Et VM av denne typen er lettere å arrangere enn en VM-match. Det er snakk om en kortere periode, tidspunktet er gunstig for et TV-publikum og kostnadsrammen er lettere å håndtere, sier Madsen.

Arrangørmangel

Dersom Oslo skulle ønske å bli arrangør av et VM, er sjansene for at de får det betydelig. Presidenten i FIDE, Arkadij Dvorkovitsj, sa til NRK under VM i Fischersjakk på Høvikodden, at det ikke ville være unaturlig at Norge var arrangør av et stort mesterskap i fremtiden.

Nå er det ikke slik at FIDE har flust opp av villige søkerbyer til sine mesterskap. Det er ennå ikke avklart hvor årets VM i hurtig- og lynsjakk skal gå. Det blir trolig en avklaring i løpet av en uke eller to.

Da Wien og Stavanger hadde trukket seg som kandidater til VM-matchen mellom Magnus Carlsen og den som blir hans utfordrer neste høst, sto FIDE plutselig uten kandidater. Nå har dukket opp to kandidater som kan være villig til å ta kampen. De handler om de Forente Arabiske Emirater og Argentina.