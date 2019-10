Her fyrer Ranheims Michael Karlsen av i en tidligere seriekamp mot Viking. Sondre Bjørshol (t.h) er blant de elleve utvalgte Karlsen har plukket ut på sitt Viking-lag. Ned Alley / NTB scanpix

Ranheim-spissen skapte rabalder i RBK. Vi har latt ham ta ut hele Vikings ellever

– Han blir fort varm i hodet. Derfor må han spille mot oss.

For mindre enn 2 timer siden

STAVANGER: Ettersom Ranheim-spissen Michael Karlsen gjennom det avbrutte NRK-intervjuet nylig fikk klar beskjed om at han ikke får mene noe om laguttakene i Rosenborg, inviterte Aftenbladet ham – med glimt i øyet – til å ta ut hele startelleveren han mener Viking bør stille med i kveldens semifinale mot Ranheim.

Michael Karlsen er en godt oppdatert mann, både på Viking og norsk fotball generelt, og går ikke av veien for litt humor. Han tok utfordringen på strak vrist.

Les også Viking-kaptein Tripic’ viktigste støtte: – Sto og gråt sammen med pappa midt på banen

Her er det Viking-laget Karlsen har plukket ut og som han hadde sendt på banen mot hans eget Ranheim i kveld – dersom han fikk bestemme.

– Viking skal få spille i sin vante 4–3–3-formasjon. Det passer oss bra, sier Karlsen før han begynner uttaket og vurderingene bak valgene.

Her er Karlsens Viking-lag (4–3–3)

Iven Austbø: Jeg scoret mot ham fra midtbanen da vi slo Viking 5–2 i serien i vår. Da bør det være mulig å score fra nærmere hold også. Derfor får Austbø stå i mål.

Sondre Bjørshol: Han er en veldig bra spiller som startet sesongen ypperlig. Men nå har det dabbet litt av. Han er en god spiller, men mangler rutinen slike store oppgjør trenger. Derfor spiller han høyreback på mitt Viking-lag.

Tord Salte: Runar Hove skal få slippe å spille denne kampen. Jeg har fortsatt dårlig samvittighet for den stygge taklingen av ham i vår, det var ikke intensjonen min. Derfor plasserer jeg Tord Salte som høyre stopper. Han har mindre rutine der, det passer meg bedre.

Ranheims Michael Karlsen hadde tatt ut Tord Salte som midtstopper dersom han fikk bestemme laget til Bjarne Berntsen. Kanskje trønderen vil ha revansj for å ha tapt denne duellen i et tidligere oppgjør? Ned Alley / NTB scanpix

Viljar Vevatne: Han er en bra og smart spiller, men jeg mener Vevatne er best som back. Derfor plasserer jeg ham inn i midtforsvaret mot oss.

Adrian Pereira: Unggutten er veldig god og i bra form. Han er en lovende spiller og har en stor framtid foran seg på fotballbanen. Men han er ikke vant til slike oppgjør som dette foran fulle tribuner. Derfor sender jeg ham inn på venstrebacken.

Johnny Furdal: Furdal må spille. Han er bedre offensivt enn defensivt, men for en artist! Hele Norge må få lov til å nyte ham i en så stor kamp. I tillegg er han en nydelig mann! Jeg vil i alle fall ikke ha Fredrik Torsteinbø som høyre indreløper. Han er en undervurdert spiller som er i bra form.

Les også André Danielsen legger opp og blir Viking-trener

Kristoffer Løkberg: Vår tidligere lagkamerat må få spille sentralt. Vi har møtt ham tre ganger denne sesongen, det har endt med to seirer til oss og en uavgjort. Det tenner oss ekstra å møte ham. Han kan fort bli varm i hodet i slike oppgjør, vi skal fyre ham opp og kjøre karusell med ham. Da må han være på banen.

Både Iven Austbø og Zlatko Tripic er inne i varmen hos Ranheim-Karlsen. – Store kamper fortjener store spillere, sier Karlsen om Tripic. Svein Ove Ekornesvåg

Kristian Thorstvedt: Jeg må bare applaudere Kristian Thorstvedt. Han har tatt eliteserien med storm og er en fryd å se på. Imponerende. Thorstvedt er som laget for slike anledninger og skal få spille. Han er nok et objekt for salg til utlandet.

Zymer Bytyqi: Får plass på høyre kant. Han er bedre offensivt enn defensivt, men på sitt aller beste er han veldig god. Bytyqi mangler litt kamptrening, det synes jeg vi skal gi ham i denne semifinalen.

Karlsen vil gjerne ha sin kompis og tidligere lagkamerat på banen onsdag kveld. – Han tenner oss ekstra, sier Ranheim-spilleren om Kristoffer Løkberg. Carina Johansen

Even Østensen: Jeg har hørt rykter om at Tommy Høiland er skadet, dermed har jeg ikke så mange valg på topp. Det må bli Even Østensen som spiller i midten.

Zlatko Tripic: Det er en selvfølge at Tripic skal spille. Han er en av eliteseriens beste spillere når han er i form. Store kamper fortjener store spillere. Dessuten er det greit at vi får litt motstand, sier Michael Karlsen.

Og smiler.