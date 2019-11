Alexander Kristoffs Facebook-side har fått et nytt innhold. Heiko Junge

Alexander Kristoffs Facebook-konto hacket

Syklisten er en av flere norske idrettsprofiler som er blitt utsatt for hacking i sosiale medier.

Når man går inn på den åpne Facebook-profilen til Alexander Kristoff, er innholdet et annet enn det som kanskje forventes.

Det virker helt åpenbart at sykkelstjernens Facebook-side er hacket. Både profilbildet og andre bilder er byttet ut, og innholdet er en blanding av Kristoffs familiebilder og bilder av andre personer. Ifølge nettstedet ble profilbildet endret for 13 timer siden, og bildet av Kristoff er byttet ut med bilde av en kvinne.

Språket er også endret på noen av innleggene. Ifølge Google Translate er språket bengali.

– Jeg har fått det med meg og har rapport det, skriver Kristoff i en SMS.

Dette er et av bildene på Alexander Kristoffs Facebook-side fredag formiddag. Skjermbilde fra Facebook

Det er ikke første gang at kjente norske idrettsutøvere utsettes for lignende angrep. Hackere tok i høst kontrollen over Kjetil Jansruds Twitter-konto.

«Hei, jeg vet at Twitter-kontoen min er hacket. De har prøvd seg de siste ukene på mail, Facebook og Instagram, men jeg har kontroll på det meste. Takk for at dere gjør meg klar over det», skrev Jansrud på Instagram.

I fjor ble Niklas Dyrhaugs konto på Instagram tatt over av ukjente.

– Det viser jo bare hvor sårbart det systemet er. Det er ekstremt ubehagelig og kjedelig. Instagram er personlig og noe man har hatt i mange år, sa langrennsløperen til NRK den gang.