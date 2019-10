Julija Belorukova venter barn i desember og står over den kommende langrennssesongen. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Russisk skistjerne mister hele langrennssesongen

Langrennsløperen Julija Belorukova (24) er gravid og må stå over den kommende skisesongen.

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Russland-trener Markus Cramer sier til den svenske avisen Expressen at Belorukova ble gravid like etter VM i Seefeld, og at hun venter barn i midten av desember.

24-åringen tok bronse på stafetten med det russiske laget i årets VM. I OL i fjor tok hun bronse både på den individuelle sprinten og på stafetten.

Også to andre russiske langrennsløpere, Jelena Soboleva og Tatjana Alesjina, er gravide. Det betyr at Cramer kommer til å gi yngre løpere sjansen i den kommende sesongen.

– Ingen av de tre kommer til å konkurrere, og det endrer saker og ting hos oss. Vi kommer til å gi en del nye jenter sjansen i verdenscupen, så de kan samle erfaring. Vi har noen dyktige talenter, sier han.