Ett år til Paralympics i Tokyo: Dette er de største norske medaljehåpene.

To uker etter at den olympiske konfettien har lagt seg i Tokyo, tennes Paralympics-ilden i samme by.

25. august 2020 går startskuddet for 4400 forventningsfulle utøvere, som skal konkurrere om 537 gullmedaljer. Håpet er at Norge skal levere det beste mesterskapet på 20 år.

Olympiatoppen har uttalt at målet i Paralympics i Tokyo er 12 medaljer. Ikke siden Sydney-lekene i 2000 har Norge tatt flere. Det ble åtte medaljer både i Rio i 2016 og London fire år tidligere.

Nå sikter man høyt.

– Foreløpig ser vi ingen grunn til å endre den målsettingen, sier Norges Paralympics-sjef Cato Zahl Pedersen.

Utviklingen i den norske paraidretten har vært stor de siste årene. Pedersen mener dette er grunnen:

Det er blitt skapt bedre treningsmiljøer i hverdagen for utøverne.

Fagressursene på Olympiatoppen har styrket seg.

Aktører har bidratt til å løfte paraidretten. Støtte fra Kulturdepartementet og VI-stiftelsen er to eksempler.

Kommunene har lagt bedre til rette for at storungdom og barn kan være mer aktive i hverdagen. Det har utviklet nye talenter.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Endringene som kan felle Norges mål

De åtte Rio-medaljene var kun fordelt på tre utøvere. Svømmeren Sarah Louise Rung tok hele fem av dem. Andreas Skaar Bjørnstad og Ann Cathrin Lübbe tok én hver.

Nye regler har derimot gjort den bragden nærmest umulig å gjenta for Rung. Endringer i klassifiseringen gjør at Stavanger-svømmeren får det langt vanskeligere neste år.

– Sarah har tidligere vært en ganske «safe» medaljesanker. Nå må hun svømme mot utøvere med mindre funksjonshemninger enn seg selv. Tidligere kunne hun kjempe om tre til fem medaljer. Nå er det kun realistisk at hun kjemper om én (100 meter bryst), sier Morten Eklund, landslagssjef i parasvømming.

Fakta: Sommer-Paralympics i Tokyo Avholdes fra 25. august til 6. september. 22 idretter skal kjempe om medaljene. 537 gullmedaljer skal deles ut. Medaljene er laget av resirkulert metall innsamlet i Japan. 21 forskjellige idrettsanlegg skal tas i bruk.

I tillegg er seiling blitt fjernet fra Paralympics-programmet. Det har vært en idrett med gode norske tradisjoner. I 2016 ble Bjørnar Erikstad nummer fem.

– Han ble nummer tre i VM i sommer. Før mesterskapet hadde han ikke fått trent optimalt heller. Han hadde vært en klar medaljekandidat i Tokyo, sier Per-Christian Bordal, generalsekretæren i Norges Seilforbund.

Likevel har nye norske gullhåp vokst frem siden forrige mesterskap. Ingen i verden løper raskene enn Salum Kashafali i klassen for svaksynte. I tillegg har andre utøvere tatt store steg.

En gjennomgang av ambisjonene til de forskjellige forbundene viser at ett år før lekene starter har Norge medaljehåp i syv idretter.

1. Friidrett

Carina Johansen / NTB scanpix

Hvem: Salum Kashafali (100 og 200 meter) og Ida Yessica Nesse (diskos).

Siste meritter: Satte verdensrekord på 100 meter i klassen T12 for synshemmede med tiden 10,45 i juni (Kashafali). EM-gull i fjor, hevdet seg i verdenstoppen på ulike stevner i år (Nesse).

Paralympics i Rio: 7.-plass (Nesse).

Medaljehåp fordi: I år ble Kashafali klassifisert innen parafriidrett for første gang. Bryter stadig nye verdensrekorder og trolig det største norske håpet i Tokyo. Nesse leverer jevnt blant de beste i verden. Har kastet lengder som hadde holdt til Paralympics-medalje i tidligere mesterskap.

Parafriidrettsansvarlig i friidrettsforbundet, Runar Steinstad: – Vi har en spennende gruppe der treningshverdagen er på et veldig høyt nivå. Vi er i dytten. Det er gledelig.

2. Svømming

Lefteris Pitarakis / AP

Hvem: Sarah Louise Rung og Andreas Skaar Bjørnstad.

Siste meritter: EM-sølv i 2018 og forbedret egen verdensrekord på 200 meter bryst i år (Rung). To EM-medaljer i 2018 (Bjørnstad).

Paralympics i Rio: To gull, sølv og to bronse (Rung). Bronse (Bjørnstad).

Medaljehåp fordi: Begge viser fortsatt at de er blant de aller beste i verden. Nye klassifiseringsregler byr derimot på problemer. Nå kan ikke lenger Rung og Bjørnstad hevde seg på like mange distanser og øvelser.

Landslagssjef i parasvømming, Morten Eklund: – Begge to kan kjempe om medaljer, men klassifiseringsendringene gjør det vanskeligere.

3. Roing

Stian Lysberg Solum

Hvem: Birgit Skarstein (singlesculler).

Siste meritter: Forbedret egen verdensrekord og tok samtidig VM-gull i 2018.

Paralympics i Rio: 4.-plass.

Medaljehåp fordi: Har vært i særklasse de siste årene. Sterk åpning på årets sesong, og hun bryter stadig nye rekorder.

Generalsekretær i roforbundet, Hans-Jørgen Arvesen: – Birgit har vært veldig overlegen etter forrige Paralympics. Flere konkurrenter fra Rio-Paralympics har kommet tilbake, så ingenting er gitt. I Rio var distansen 1000 meter, nå er den 2000 meter. Det er ingen ulempe for Birgit.

4. Bordtennis

Ekstrømer, Jonas / SCANPIX SWEDEN

Hvem: Tommy Urhaug og Aida Husic Dahlen.

Siste meritter: VM-bronse i fjor og rangert som nummer én i verden (Urhaug). VM-bronse i fjor og rangert som nummer tre i verden (Dahlen).

Paralympics i Rio: 4.-plass (Urhaug).

Medaljehåp fordi: Begge to har vist gang på gang den siste tiden at de er å regne med helt i toppen. Urhaug tok Paralympics-gull i 2012, nå satser han fullt for å gjenta det. Dahlen har også nivået inne til å ta sin første Paralympics-medalje.

Sportssjef i bordtennisforbundet, Bengt Paulsen: – Vi var tidlig ute i Norge med å satse stort på bordtennis. Gjennom Olympiatoppen har vi fått god støtte, ressurser og muligheten til å jobbe over tid. Det ser vi resultatene av nå.

5. Badminton

Privat

Hvem: Helle Sofie Sagøy.

Siste meritter: Nominert til årets parabadmintonspiller i verden i år. Vant to EM-gull i fjor.

Paralympics i Rio: Deltok ikke.

Medaljehåp fordi: Har tidligere vunnet to VM-gull, og hun har vist at hun har nivået inne. Strenge og tøffe utslagskriterier om en plass i mesterskapet, blir største utfordringer.

Generalsekretær i badmintonforbundet, Espen Larsen: – Vi har over lengre tid lokalisert talenter og satset stort. Det har vært god oppfølging fra Olympiatoppen.

6. Riding

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hvem: Ann Cathrin Lübbe og Jens Lasse Dokkan.

Siste meritter: Bronse i Nordisk Baltisk Mesterskap (Lübbe). EM-gull (Dokkan).

Paralympics i Rio: Gull og sølv (Lübbe).

Medaljehåp fordi: Veteranene har vunnet en rekke medaljer av ulik valør siden Paralympics i 2000. Utøverne er blitt henholdsvis 48 og 58 år, men satser stort fortsatt. Har en rekke gode resultater å vise til det siste året. Begge har nylig fått nye hester, som har vist god progresjon den siste tiden. Det gir grunn til å tro at Lübbe og Dokkan kan være med å kjempe om medaljer i Tokyo.

Sportssjef i rytterforbundet, Nina Johnsen: – Vi har gjort noen grep det siste året. Vi har hatt mer fokus på trening enn kun konkurranser.

7. Skyting

CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

Hvem: Avhengig av å få kvoteplasser. Helt åpent mellom Monica Lillehagen, Heidi Sørli Rognes, Sonja Tobiassen, Therese Løvhaug, Paul Aksel Johansen og Jørn Dalen.

Siste meritter: VM i Australia i oktober blir den store testen før Paralympics.

Paralympics i Rio: 6.-plass (Lillehagen).

Medaljehåp fordi: Foreløpig står Norge uten kvoteplasser i Paralympics. I VM kjemper seks norske utøvere om plasser i Paralympics. Hevder man seg i VM, er man en kandidat for medalje i Paralympics.

Sportssjef i skytterforbundet, Tor Idar Aune: – Nå jobber vi med parautøverne på et mer profesjonelt nivå enn tidligere. Når vi drar til Tokyo, søker vi etter toppidrettsprestasjoner. De som skal dit skal være medaljekandidater.