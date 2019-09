Irritert Berge etter VM-exit: - Elendig taktikk

Berge, som bryter i 60-kilosklassen, tapte for kinesiske Walhian Sailike med 2-3 i Nur-Sultan i Kasakhstan mandag.

Ettersom kineseren tapte sin neste kamp får ikke nordmannen flere muligheter i VM.

– Jeg hadde dette i min hule hånd. Gir den bort med elendig taktikk. Inndrar selv ferien jeg egentlig skulle ha hatt etter VM. Dette holder ikke, skriver Berge i en sms til NRK.

– Han er selvfølgelig skuffet, men det kommer flere muligheter til å sikre en plass i OL. Det er en europeisk og en verdenskvalifisering til våren. Han måtte ha tatt seg til en bronsekamp for å sikre en kvoteplass, opplyser sportssjef Jackob Haug til NTB.

Oskar Marvik røk også ut av bryte-VM mandag. Han tapte 1-5 for Iakobi Kajaia fra Georgia i 130-kilosklassen.

Felix Baldauf tapte søndag 1-4 for franske Melonin Noumonvi i 97-kilosklassen, og fransksmannen røk senere ut i kvartfinalen.

I 67-kilosklassen røk Morten Thoresen 2-6 for tyske Frank Stäbler. Også tyskeren røk i sin neste kamp slik at VM var tidlig over for alle de norske mannlig bryterne.

Nå er det kvinnene Silje Kippernes og Grace Bullen man må sette sin lit til. Kippernes (53 kg) skal i aksjon tirsdag, mens Bullen (57 kg) skal på matta først onsdag.