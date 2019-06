Johaug til topps i Oslo Skishow for første gang: – Jeg er kjempefornøyd

Johaug viste konkurrentene ryggen i prologen og startet løpet ti sekunder før Heidi Weng. Den ledelsen ga hun aldri ifra seg og gikk inn til seier på asfalten i Holmenkollen.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er artig å få en seier i Oslo Skishow. Det har aldri skjedd før, sa Johaug etter løpet.

30-åringen kjørte meget bra og vant til slutt 16 sekunder foran Weng.

– Jeg kjenner at jeg er i bra slag. Jeg har egentlig kjent meg sånn på trening òg. Det har funket bra om dagen, så sånn sett var det ingen overraskelse, men veldig artig å få til tekniske ting jeg har jobbet med, fortsatte seierskvinnen.

Lotta Udnes Weng vant massespurten om tredjeplassen 25 sekunder bak Johaug.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Skar sterkest

Herrerennet ble av det jevnere slaget. Gjøran Holstad Tefre startet først like foran Simen Hegstad Krüger og Håvard Solås Taugbøl, men det var ingen i trioen som endte på pallen.

14 mann lå i teten da det gjensto to runder. Da bestemte Erland Kvisle seg for å dra ifra hovedfeltet. Sindre Bjørnestad Skar valgte å gjøre det samme, og det var til slutt de to som skulle kjempe om seieren. Det til tross for at de startet 22 sekunder bak Tefre.

Skar og Kvisle fulgte hverandre som skygger fram til den siste bakken. Skar vartet opp med et flott rykk og fikk den nødvendige luken som gjorde at han var først over målstreken. Kvisle fulgte snaue tre sekunder bak.

– Jeg hadde troen før jeg startet, men etter prologen hadde jeg mest lyst til å dra hjem for det føltes så tung. Det var tydelig at jeg trengte de tre rundene i prologen for å våkne litt. Følelsen var bedre nå, sa Skar.

Varsler annerledes sesong

Skar er best i sprint, men vil også forsøke å hevde seg på distanse i sesongen som kommer.

– Derfor er planen å trene litt mer gjennom treningssesongen en tidligere. Det er en sjanse å ta, men skal jeg ta et steg også på distansen må jeg tørre å være i litt bedre slag gjennom treningssesongen, sa Skar til NTB.

– Det blir en litt annerledes sesong, og det motiverer veldig.

Martin Løwstrøm Nyenget vant kampen om tredjeplassen foran Hegstad Krüger. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 14 nesten halvannet minutt bak Skar.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Harald Johnas Riiber vant kombinertklassen foran Espen Bjørnstad.