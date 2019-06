Sølv i junior-NM - 20 sekunder unna VM-billett

AKERSHUS: – Jeg ga full gass hele veien, fikk en god plassering, men det var bitre 20 sekunder, sier Marius Buestad Lohmann fra Kristiansand Triathlon.

NM i sprinttriatlon for juniorer og seniorer arrangeres i Akershus denne helgen. Lohmann gjorde en sterk konkurranse og endte opp med sølv i juniorklassen og 5. plass totalt medberegnet seniorene.

De bitre 20 sekundene han snakker om er tiden som skilte han med gullvinner Erik Nygaard Madsen fra Haugesund. Konkurransen hadde på forhånd blitt satt som amerikansk uttaking til junior-VM senere i år.

Holdt nesten helt inn

I sprinttriatlon svømmer deltakerne 750 meter, sykler 20 kilometer, før løpet avsluttes med fem kilometer løping. Lohmann og Madsen hadde ristet av seg de 12 andre konkurrentene i juniorklassen, før den avsluttende løpedelen.

– Både svømmingen og syklingen gikk veldig bra. Vi to kom oss raskt i front sammen med tre seniorer. Ut på den første av fire runder løping merket jeg at bena var tunge. I tillegg var det veldig varmt. Det holdt dessverre ikke helt inn, sier idrettstalentet fra Andøya utenfor Vågsbygd, som debuterte som triatlon-utøver for under tre år siden.

Bixi Robertsen

– Debuterte i 2016

– Jeg debuterte i TriQuart i 2016 og merket med en gang at dette var noe for meg. Selv om det var mye som ikke fungerte teknisk ga det mersmak, og i løpet av vinteren fikk jeg mye av det tekniske på plass, sier Lohmann.

Han har i år vunnet de to første norgescup-konkurransene, og leder junior-cupen sammenlagt. Han debuterte også internasjonalt under et løp i Polen der han kom på 16. plass i juniorklassen. På den offisielle rankinglisten for europeiske juniorer-utøvere i triatlon er Lohmann rangert som nummer 58.

Vil på landslaget

Han har store mål for fremtiden.

– Målet i år er å vinne norgescupen sammenlagt og gjøre det godt i europacupen i august. Målet er å bli så god at jeg blir tatt ut på landslaget i framtiden, sier 19-åringen.

– Hva er din styrke i triatlon?

– Løpingen har vært min store styrke så langt, men jeg har tatt størst steg i svømming og sykling, sier Lohmann.