Innrømmer at spillerne er slitne. Nå tar treneren grep: – Bildene taler for seg selv

Sør-Korea-Norge 1–2

REIMS/OSLO: Norge er videre til åttendedelsfinalen i VM, men prestasjonen mot Sør-Korea i Reims mandag kveld var alt annet enn oppmuntrende.

Koreanerne førte store deler av kampen, og det norske laget slet med å holde ballen i laget og hindre motstanderen rom.

Caroline Graham Hansen la ikke skjul på at det var en sliten gjeng som løp rundt for Norge.

– Jeg tror bildene snakker for seg selv, at folk var slitne i dag. Heldigvis har vi en dag mer enn motstanderne våre inn mot åttendedelsfinalen. Vi har helt til lørdag, og jeg tar det med knusende ro. Vi er godt trent, men vi har stilt med så å si det samme laget hele veien. Det fikk vi merke i dag mot et bra Sør-Korea, sa Barcelona-spilleren etter kampen.

Sørkoreanerne satt inn et veldig høyt press, noe det norske laget ikke klarte å håndtere på en god måte. Graham Hansen tror imidlertid mer at det er trøttheten som gjør at laget ikke klarte å prestere opp mot sitt beste.

– Da gjør vi ikke helt det vi skal, og man får litt nok med seg selv. Det er menneskelig å gjøre ting enkelt da, men de enkle tingene ble i dag feil, sier Graham Hansen.

TV 2-ekspert Lene Mykjåland kalte den norske prestasjonen for «ganske begredelig å se på». Solveig Gulbrandsen sa at Maria Thorisdottir, Vilde Bøe Risa og Ingrid Syrstad Engen så slitne ut

Både mentalt og fysisk

Graham Hansen mente laget ikke klarte å holde strukturen som i de to første kampene. Da ble det vanskelig mot et koreansk lag som er blant de beste i verden på å utnytte slike svakheter hos motstanderen.

– Vi må bare fortsette å jobbe, og være veldig stolte over at vi klarer å dra i land en seier på en så dårlig dag.

– Er det mentalt eller fysisk dere er mest slitne?

– Det er begge deler. Man blir fysisk sliten og så blir man mentalt litt passivt og reservert. Det tror jeg alle som er slitne har kjent på. Det er helt normalt, sier Graham Hansen.

Også Vilde Bøe Risa merker VM-kjøret.

– Vi er ikke direkte slitne, men nå har vi spilt den tredje kampen i mesterskapet, og vi har vært på tur i en måned. Det er kanskje litt naturlig at vi føler litt på det nå. Men vi skal ikke legge oss nedpå i det hele tatt, selv om det ble litt slik i dag.

– Nå må vi roe ned og samle krefter, sier bergenseren.

Sjögren gir spillerne fri tirsdag

Trener Martin Sjögren sier at ledelsen ikke hadde fått noen signaler på at spillerne var slitne. Nå tar de grep og gir spillerne helt fri på tirsdag. Den planlagte treningen er avlyst.

– Vi kommer oss litt tidligere ned til Nice. Nå skal vi glede oss over dette, og så skal vi bygge oss opp til neste kamp.

– Du har nesten ikke rullert noe på laget til nå i VM, og de samme spillerne har spilt nesten hele tiden. Følte du ikke at du kunne gjøre noen bytter?

– Vi visste jo ikke før kampen om vi var videre eller ikke. Vi har også hatt en veldig god status på spillerne. Det er ingen undersøkelser eller rapporter som har sagt at noen ikke er 100 prosent klare. Da startet vi med det laget vi trodde mest på.