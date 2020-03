Rallystjerne trodde brannen var slukket og kjørte videre. Så kom flammene voldsomt tilbake.

Sébastien Ogier leder Rally Mexico etter fredagens fartsprøver, men i etterkant snakket de fleste om den finske profilen Esapekka Lappis utbrente bil.

Esapekka Lappi og kartleser Janne Ferm havnet i en brann i Rally Mexico. Foto: Micke Fransson, AP / NTB scanpix

Dramaet oppsto etter andre gjennomkjøring av fartsprøven «El Chocolate». Umiddelbart etter målpassering slo flammer opp fra undersiden av Lappis bil. Hjelpemannskaper kom raskt på plass og forsøkte å slukke brannen med fem-seks pulverapparater.

Lappi trodde åpenbart at de hadde lykkes med det, for finnen satte seg inn i bilen igjen og kjørte videre. Samtidig viste TV-bildene at flammene ble stadig hissigere bak på kjøretøyet.

– Jeg kjørte ganske lenge, men da jeg mistet bremsene, skjønte jeg at det brant voldsomt. Da måtte jeg bare komme meg unna, sa Lappi til wrc.com etter dramaet.

Rallyprofilens bil endte med å brenne helt ut.

Lappi vedgikk etterpå at han trolig gjorde en «idiotisk» beslutning da han satte seg inn i bilen igjen etter brannfolkenes forsøk på å slukke flammene.

– Jeg skjønte ikke hvor stor brannen var, så jeg forsøkte å kjøre videre. Den ga seg ikke. Heldigvis har vi det bra. Jeg vet ikke hva som forårsaket dette. Vi hadde ingen problemer under fartsprøven, sa han.

Den franske VM-tittelgrossisten Sébastien Ogier leder Rally Mexico etter fredagens prøver. Han har 13,2 sekunder til gode på finnen Teemu Sunninen.

Britiske Elfyn Evans følger på tredjeplass.

Ole Christian Veiby er eneste nordmann på start i Mexico. Han ligger på tredjeplass i WRC2-klassen så langt. Opp til ledende Pontus Tidemand skiller det mer enn fem minutter.

