Lundby kjemper for likestilte hoppere: – Det irriterer meg at vi må ta denne kampen igjen og igjen

Maren Lundby innleder prestisjetunge Raw Air på selveste kvinnedagen. Men det er likevel mange kamper å ta før jentene er likestilt i hoppbakken.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Maren Lundby forbereder seg til nok et renn. Hun hadde gjerne sett at jentene fikk hoppe flere renn og i enda større bakker. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

HOLMENKOLLEN: Hun har stått på for jentene i hoppsporten. For 11 år siden hoppet en 14-åring fra Toten i det aller første VM-rennet hvor jentene fikk lov til å delta. Det hadde allerede vært en kamp for jentene å brøyte seg en aldri så liten rydning i en sport dominert av menn. Maren Lundby var en av dem som var med på jobben allerede som svært ung.

11 år senere og etter mange kamper skal hun hoppe i Raw Air-turneringen. Det innledes på selve kvinnedagen 8. mars i Kollen.

Det har vært et slit for kvinners plass i hoppsporten i alle disse årene. Maren Lundby har gått foran og i samme sporene som Anette Sagen gjorde det. Bak seg har de hatt et forbund og en ildsjel i hoppsjefen Clas Brede Bråten.

– Det irriterer meg at vi må ta denne kampen igjen og igjen. Det irriterer meg at vi må lage såpass mye styr for at det skal skje noe. Jeg skulle ønske at ting falt litt enklere på plass, sier hun til Aftenposten.

Hele det norske hopplandslaget møtte fredag formiddag mediene foran den ikoniske Kollen-helgen og startskuddet på Raw Air, hoppturneringen som for jentenes del avsluttes i Granåsen ut i neste uke.

– Jeg skulle ønske at ting falt litt enklere på plass, sier Maren Lundby om likestillingskampen i hoppsporten. Foto: Terje Bendiksby

Fakta RAW AIR Holmenkollen 6. mars: Kvalifisering menn 7. mars: Kvalifisering kvinner 7. mars: Lagkonkurranse menn 8. mars: Individuell konkurranse menn 8. mars: Individuell konkurranse kvinner Lillehammer 9. mars: Kvalifisering menn 9. mars: Kvalifisering kvinner 10. mars: Individuell konkurranse menn 10. mars: Individuell konkurranse kvinner Granåsen, Trondheim 11. mars: Kvalifisering menn 11. mars: Kvalifisering kvinner 12. mars: Individuell konkurranse menn 12. mars: Individuell konkurranse kvinner (finale) Vikersund (skiflyvning) 13. mars: Kvalifisering menn 14. mars: Lagkonkurranse menn 15. mars: Individuell konkurranse menn (finale) I Raw Air teller alle hopp, også kvalifiseringshoppene. Kvinnenes konkurranse avsluttes i Granåsen i Trondheim, mens herrene avslutter i skiflyvningsbakken i Vikersund.

Maren Lundby og hennes våpendragere har vunnet noen av oppgjørene. Kvinnehopperne er på OL-programmet etter lang kamp. Men fortsatt får de bare hoppe i normalbakkerenn.

De har fått hoppe i storbakker, og tidligere i vinter fikk de gjennomslag for at VM neste år også skal gå i den store bakken. I utgangspunktet ville Det internasjonale skiforbundet (FIS) bare ha renn i den lille bakken for kvinner.

Mange slag gjenstår

Selv om kamper er vunnet, så gjenstår det fortsatt en del å kjempe for. Maren Lundby vil hoppe i skiflyvningsbakker, hun vil ha storbakken inn på OL-programmet og selvfølgelig kvinner inn i hoppuka. Ofte har Lundby og norske ledere vært ensomme i sin kamp for en plass i bakken.

– Jeg føler jo at jeg har støtte fra de andre nasjonenes hoppere, men jeg er usikker på hvilken stemme de har i sitt eget land. De er jo veldig glade for at vi tar disse problemene på alvor i Norge, sier hun.

Akkurat nå er hun mest konsentrert om å feie alle konkurrenter til side i Raw Air. Selv om kvinner er med på Raw Air, så får de ennå ikke hoppe den avsluttende finalen i skiflyvningsbakken på Vikersund. Den kampen venter hun med å ta.

Clas Brede Bråten har kjempet sammen med sine hoppere for at kvinner skal få sin rettmessige plass i hoppsporten. Foto: Terje Bendiksby

Støttespilleren

Hun er helt klar på at hun ikke kunnet ha gått foran i kampen for kvinner rett til å hoppe på ski, dersom hun ikke hadde hatt støtte fra Clas Brede Bråten. Sjefen for det norske hopplandslaget har utrettelig jobbet for jentenes plass i sporten.

– For meg har det aldri handlet om noe annet enn at jeg har så sterk tro på jentene i hoppbakken. Det er en idrett som passer glimrende for jenter. Det er ingen grunn til at jentene ikke skal ha en vel så stor plass i hoppsporten som guttene, sier Bråten.

Han kaller seg ikke feminist eller kvinneforkjemper.

– Vi har ikke gått inn i dette med likestillingsflagget hevet. Det har mer handlet om at hoppsporten trenger jentene. Den trenger det som de tilfører. Veksten vi har sett på jentesiden i hoppsporten er oppsiktsvekkende. Det å bygge opp en idrett som omtrent ikke eksisterte i 2010 til å være en idrett som har over 10 millioner seere på direktesendt TV, er formidabelt, sier han.

Har troen

Hoppsjefen er optimist, og han mener at alt de kjemper for skal bli gjennomført. Allerede er Hoppuka, skiidrettens kanskje mest prestisjefulle turnering, i ferd med å vurdere om jentene skal med.

– Når vi ser jentene i hoppuka?

– Det kan være nært forestående. Jeg vet det har vært samtaler allerede og vet at de ser på hva vi gjør. Vi legger ikke skjul på at Raw Air er blitt større fordi jentene kom med.

– Når får vi første VM i skiflyvning for kvinner?

– Når de har fått hoppet konkurranser.

– Når er skiflyvning en del av Raw Air?

– Jeg skal ikke sette fyr på den debatten nå under Raw Air, men det kommer.

Men først altså, konkurranser i en korona-stengt hoppbakke. Holmenkollen. Foreløpig er det uklart om det blir tomt for publikum også på Lillehammer, Granåsen og den avsluttende flyvefesten i Vikersund.