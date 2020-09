Nations League direkte: Kalddusj for Norge

Berge masserer kneet sitt litt nå. Ser ikke veldig lovende ut for andre omgang.

King vender fint opp og får kontroll, så går han for lenge med ballen og får ikke sendt den videre.

Det skjer lite fremover for Norge.

Thorsby får ballen feilvendt i feltet, og klarer ikke få den under kontroll.

Mål for Østerrike!

Hinteregger er tilbake, idet Norge har brukt et minutt på å vinne null antall meter.

I den andre kampen i denne gruppen har Romania tatt ledelsen 1-0 over Nord-Irland. George Puscas!

Aleesami slår giftig inn foran mål! Tre mann er i boksen, men Haaland kommer akkurat for sent frem. Første gode tendenser offensivt fra Norge.

Ulmer presser fram et hjørnespark via Elabdellaoui.

Ballen går over alle i hele feltet, og Norge får lempet den unna.

