Koeman blir ny Barcelona-sjef

Ronald Koeman er ansatt som ny trener i den spanske fotballgiganten Barcelona.

Ronald Koeman er ansatt i Barcelona. Foto: Petr David Josek / AP / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter klubben på sine nettsider og i sosiale medier onsdag.

Dermed bryter 57-åringen kontrakten som nederlandsk landslagssjef for å overta det sportslige ansvaret i klubben han selv spilte for fra 1989 til 1995.

Koeman var også assistenttrener i Barcelona i perioden 1998 til 2000. Han signert en avtale som strekker seg fram til sommeren 2022.

Onsdag ble det også kjent at Ramon Planes går inn i rollen som klubbens sportsdirektør. Han erstatter Eric Abidal som forlot jobben tirsdag. Planes har inntil nå vært Abidals assistent.

Klausul?

Mandag sparket Barcelona i tillegg trener Quique Setién. Beslutningen ble tatt få dager etter det katalanske klubbens ydmykende mesterligaexit. Bayern München vant 8-2 i kvartfinalen i Lisboa.

Lionel Messi og hans seiersvante lagkamerater gikk dermed troféløse ut av en sesong som har vært sjeldent svak. I ligaen ble det annenplass bak Real Madrid.

Ronald Koeman har vært nederlandsk landslagssjef siden 2018. Nederlandske medier har rapportert at 57-åringen skal ha hatt en klausul i sin kontrakt som åpnet for at han kunne slutte dersom det kom et trenertilbud fra nettopp Barcelona.

Koeman har lang erfaring som trener. Karrieren begynte som assistent på det nederlandske landslaget i 1997. Deretter ble han assistent i Barcelona.

Videre har han vært hovedtrener i Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton og Everton.

Tar grep

Spillerkarrieren hadde han i Groningen, Ajax, PSV, Barcelona og Feyenoord. Lengst var han i nettopp Barcelona. Nå skal nederlenderen forsøke å løfte den katalanske klubben.

Spanske medier har for lengst begynt å spekulere i hvilke grep Koeman vil ta rundt klubbens spillerstall. Kun et fåtall spillere skal være fredet, og flere aldrende stjerner kan være på vei ut døren på Camp Nou.