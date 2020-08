Northug uttaler seg til pressen for første gang: Følg sendingen fra 11.30

Sist Petter Northug innkalte til pressekonferanse var i desember 2017. Da fortalte han at skikarrieren var over. Fredag har han invitert til pressemøte på et hotell i Trondheim. Der skal 34-åringen uttale seg om sist ukes hendelse med råkjøring og narkotikafunn. Foto: Kim Nygård