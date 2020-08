Dette har aldri skjedd før: Vålerenga slo LSK Kvinner for første gang i serien

Vålerenga knuste LSK Kvinner på bortebane. Oslo-laget slo rivalen for første gang i en seriekamp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vålerenga fikk mye å juble for i LSK-hallen lørdag ettermiddag. Foto: Ørn E. Borgen

LSK Kvinner – Vålerenga 1–3

Det tok 19 forsøk, men lørdag ettermiddag klarte Vålerenga omsider å slå LSK Kvinner i en seriekamp.

De gulkledde har vært overlegne i Toppserien de siste årene. Vålerenga nærmet seg i fjor, med både annenplass på tabellen og tap i cupfinalen mot nettopp LSK Kvinner, men en seier mot «Kanarifuglene» fra Romerike har latt vente på seg.

Ingibjörg Sigurdardóttir, Dejana Stefanovic og Rikke Marie Madsen scoret hvert sitt mål i den overlegne seieren. Sophie Romàn Haug reduserte for hjemmelaget like før slutt, men det endte 3–1 til Vålerenga.

Dermed er «forbannelsen» brutt etter 18 strake kamper uten seier mot LSK Kvinner over en periode på 11 år. Det skal riktignok sies at Vålerenga slo rivalene i en cupkamp for tre år siden, men de hadde aldri klart å gå seirende ut i en seriekamp.

Les også Vålerenga slapp flause i byderbyet: Overtidsscoring la press på gullrivalene

Sigrid Heien Hansen fikk en smell i hodet i første omgang. Foto: Ørn E. Borgen

Smell i hodet

I tillegg til den etterlengtede seieren, befestet klubben plassen på toppen av tabellen. Nå leder Vålerenga med fire poeng ned til både LSK Kvinner og Rosenborg, som begge har én kamp mindre spilt.

Men Vålerenga fikk et skår i gleden. Allerede etter 14 minutter måtte de gjøre endringer på laget. Sigrid Heien Hansen fikk en smell i hodet og måtte forlate banen.

Klubben opplyste etterhvert på Twitter at spilleren var kjørt til Ahus etter mistanke om hjernerystelse.