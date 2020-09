22-åringen er fra Norges fremste fotballfamilie. Nå kan han få til det pappa og bestefar prøvde på, men aldri greide.

– Det vil blir veldig spesielt, sier landslagsdebutanten Patrick Berg om mulig Glimt-gull.

Patrick Berg i landslagets nye bortedrakt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

ULLEVAAL STADION: Lars Lagerbäck holder seg som regel til spillerne han kjenner. Til kampene mot Østerrike og Nord-Irland har han funnet plass til et nytt ansikt.

Patrick Berg er kaptein for årets suverene serieleder, Bodø/Glimt. Nå får han sjansen på landslaget for første gang.

Enhver ung fotballspiller fortjener å bli målt på egne prestasjoner, men samtidig er det umulig ikke å nevne slektstreet når det er snakk om en nordlending ved navn Berg.

Farfar Harald «Dutte» Berg er en av tidenes beste norske spillere. Han endte med 43 kamper og 12 mål for Norge.

Pappa Ørjan Berg var en av de aller beste i hvitt og svart da Rosenborg spilte i Champions League år etter år rundt årtusenskiftet.

Han stoppet på 19 landskamper og ett mål, men kunne fått en god del flere om han ikke hadde takket nei til Norge.

Onkel Runar Berg var også en meget god spiller for Glimt og Rosenborg. Han stoppet på fem landskamper.

– Jeg tenker ikke så mye på de familiegreiene, men er veldig glad for å være på landslaget.

Berg-familien er tett knyttet til den gule Glimt-drakten. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Gjør ikke som pappa

Så hva er hemmeligheten? Gener og hard jobbing, skal vi tro 22-åringen.

– Det handler litt om gener og det fysiske. Vi har ganske lik væremåte, jeg, Ørjan og Harald. Vi er rolige, sindige og jobber hardt. Det er nok den største hemmeligheten, hard jobb. Du blir født med genene du gjør, du må gjøre det beste ut av det, sier Berg.

22-åringen kan klare noe ingen av andre i familien har klart. De tre andre har vunnet serien med enten Lyn eller Rosenborg, men ingen av dem med Glimt.

– Jeg tror det vil bli veldig spesielt, ikke bare for familien, men for hele byen og landsdelen. De har aldri vunnet før. Det hadde vært stor, og jeg har stor tro på at vi skal klare det, sier han.

Patrick har ikke planer om å gjøre det samme som pappa Ørjan. Han takket som nevnt i sin tid nei til landslaget.

– Det gikk vel mest på familiesituasjonen. Han følte at de andre som spilte på Rosenborg slet seg ut med å dra på landslagssamling. Han hadde nok hjemme med to barn og samboer, han ville ha fri i de periodene, sier han.

Når familien Berg samles, så snakkes det ikke så mye om fotball.

– Alle forventer at vi prater mye fotball hjemme, men det går så mye i fotball ellers i hverdagen. I familien er det helt vanlige ting vi prater om. Det handler om å være seg selv.

I samtale med sjefen: Patrick Berg og Lars Lagerbäck. Foto: Vidar Ruud, NTB

Ett trekk som faller ekstra i smak hos Lagerbäck

Lars Lagerbäck har ved flere tilfeller fått kritikk for ikke å ta med formspillere fra Eliteserien. Svensken er glad i å gi tillit til «sine» spillere.

Han mener det er viktig for at et landslag skal prestere. Det blir stadig færre samlingsdøgn i løpet av et år, og det er nesten ikke treningskamper igjen på terminlisten.

Dermed er det viktig at spillerne er så samspilte som mulig, og at flest mulig kjenner til måten han vil spille på.

Denne gangen var det likevel plass til kapteinen på årets suverene serieleder Bodø/Glimt.

Svensken sier han har sett alle Glimt-kampene denne sesongen. Der har han latt seg imponere av 22-åringen.

– Han har en bra spilleforståelse. Da jeg begynte å prate med ham, var han også akkurat slik jeg forventet: En trygg nordlending, dem liker jeg ekstra godt. Han er en fantastisk bra pasningsspiller også. Jeg tror han kan bli en veldig bra spiller, sier svensken.

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Nå får Berg ny erfaring både med landslaget og med Europaliga-kamper for Bodø/Glimt.

Tar nordlendingene seg videre fra neste kvalifiseringsrunde, venter etter all sannsynlighet Milan på San Siro.

– Gode fotballspillere klarer seg alltid. Det er positivt at de får spille litt internasjonale kamper, det pleier å utvikle dem også, sier Lagerbäck.